دیدار معاون رییس جمهور امریکا با صدراعظم پاکستان

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده در راس هیاتی مذاکره کننده با ایران به اسلام‌آباد رسیده و انتظار می‌رود عصر روز شنبه (۱۱ اپریل) روند مذاکرات آغاز شود.

دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرد که شهبازشریف، صدراعظم پاکستان ساعاتی پس از ورود هیات مذاکره‌کنندۀ امریکایی به اسلام‌آباد، با جی‌دی ونس و دیگر مذاکره‌کنندگان ارشد امریکایی دیدار کرده است.

این خبر ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که رسانه‌های ایرانی از دیدار اعضای هیات ایران با شهباز شریف خبر داده بودند.

پیش از این، عصر جمعه، دونالدترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در مورد مذاکرات با ایران در پاکستان گفت به نظر او یک توافق خوب این است که ایران هیچ سلاح هسته‌ای نداشته باشد، و افزود که مذاکرات "موضوع بزرگی" است، و "خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد."

رییس جمهور ترمپ گفت: "آنان [ایران] از نظر نظامی شکست خورده اند و حالا ما [تنگه] را باز خواهیم کرد ... شما تیم خوبی دارید و آنان فردا [شنبه] جلسه دارند. خواهیم دید اوضاع چگونه پیش می‌رود."

در این هیات مذاکره کنندۀ امریکایی، استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد و مشاور رییس جمهور ترمپ، نیز شامل اند.

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم پاکستان، شهباز شریف در دیدار با جی‌دی ونس با تمجید از "تعهد هر دو هیات برای مشارکت سازنده"، ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها به عنوان "سنگ‌بنایی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه" عمل کند.

جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا که در راس هیات امریکایی وارد اسلام‌آباد شده، پیشتر گفته بود که ایالات متحده اهرم‌های زیادی در مذاکرات با ایران دارد.

سایت خبررسانی رسمی ایران با اشاره به گفت‌وگوی تلیفونی عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران با همتای آلمانی‌اش، از او نقل کرد که ایران با "بی‌اعتمادی کامل" وارد گفت‌وگو با ایالات متحده شده است.

عراقچی در این گفت‌وگو که به زمان آن اشاره نشده، همچنین خواستار "اقدام فوری جامعه جهانی" برای توقف حملات اسراییل در لبنان شده است.

این گزارش مدعی است که یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، هم با استقبال از برقراری آتش‌بس، بر لزوم توقف حملات اسراییل علیه لبنان تاکید کرده است.

عراقچی شام جمعه در قالب هیاتی که محمدباقر قالیباف، رییس پارلمان ایران آن را سرپرستی می‌کند، برای مذاکره با هیات امریکایی وارد اسلام‌آباد شد.

این درحالیست که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، هم‌زمان با ورود هیات امریکایی به اسلام‌آباد، ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده و ایران در مذاکرات صلح به شکلی سازنده با یکدیگر تعامل کنند.

نمایندگان ایالات متحده و ایران شب گذشته و ظهر روز شنبه به طور جداگانه وارد اسلام‌آباد شدند.