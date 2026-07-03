وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در واکنش اختصاصی به صدای امریکا گفته است که اعمال وحشیانۀ طالبان را که ناقض حقوق بشری مردم افغانستان است، محکوم می‌کند.

این وزارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر یافته‌های گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با شکنجه که میزان بلند شکنجه را در زیر حاکمیت طالبان برجسته کرده است، واکنش نشان داده است.

وزارت خارجۀ امریکا در ایمیلی به بخش افغانستان صدای امریکا نگاشته است: "طالبان مسوول ایجاد سرکوبگرانه‌ترین شرایط برای زنان و دختران در جهان اند. ما عملکردها و فرامین سرکوبگرانۀ آنان را که حقوق بشری مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد، محکوم می‌کنیم."

در گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با شکنجه آمده است که شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین طالبان به عنوان جرم شناخته نشده و برخی مقررات مندرج در اصول‌نامه جزایی محاکم این گروه، به گفته نویسندگان گزارش، زمینه مشروعیت‌بخشی به برخی اشکال بدرفتاری را فراهم کرده است.

همچنان، این نهاد گزارش داده است که شکنجه و بدرفتاری، از جمله بازداشت‌گاه‌های مخفی، ناپدیدسازی‌های اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل و فشارهای جسمی و روانی هنگام بازجویی، در عملیات‌ امنیتی و مراکز بازداشت طالبان به‌گونه گسترده وجود دارد.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده و آنان را از کار، آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده‌اند.

حکومت طالبان همواره گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشری مردم افغانستان را رد کرده و ادعا کرده اند که حقوق بشر، به شمول حقوق زنان و دختران افغان، در چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان تامین است.