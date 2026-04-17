تصویب کوتاه مدت قانون نظارت براتباع خارجی

مجلس نمایندگان کانگرس امریکا یک قانون نظارتی جنجالی را پس از آنکه اعضای مجلس بر سر تصویب دراز مدت آن به توافق نرسیدند تا تاریخ ۳۰ اپریل تمدید کرد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا صبح روز جمعه ۱۷ اپریل قانون را که به ادارات استخباراتی امریکا اجازه میدهد با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از زیربناهای دیجیتل ایالات متحده، اتباع خارجی‌ را در خارج از امریکا تحت نظارت قرار دهند، به مدت دو هفته تصویب کرد.

مجلس نمایندگان پس از آن با آکثریت آرا بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر استخبارات خارجی را تا ۳۰ اپریل تمدید کردند که جمهوریخواهان خواستار تمدید طولانی تر آن برای مدت ۵ سال بودند.

بخش ۷۰۲ این قانون که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ تصویب شد، به اداره امنیت ملی امریکا (NSA) اجازه می‌دهد شرکت‌های امریکایی را ملزم کند تا ارتباطات اتباع غیر امریکایی در خارج از ایالات متحده را بدون نیاز به حکم قضایی جداگانه برای هر هدف، تحویل دهند.

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده روز سه‌ شنبه گفت ، بخش ۷۰۲ قانون نظارت استخبارات خارجی، از جمله مجوزهایی است که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ تصویب شد و برای اردوی ایالات متحده حیاتی است و افزود که جمهوری‌خواهان باید برای تمدید آن متحد باقی بمانند.

منتقدان استدلال میکنند، که این قانون، حق حریم خصوصی امریکایی‌ها را که در قانون اساسی تضمین شده است، نقض میکند.