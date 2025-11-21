بازداشت چهار نفر در امریکا به اتهام ارسال غیرقانونی تکنالوژی پیشرفتۀ هوش مصنوعی به چین

وزارت عدلیۀ ایالات متحده می‌گوید که دو شهروند امریکا و دو چینی مقیم ایالات متحده، به این اتهام بازداشت شده اند که آنان به طور مشترک تلاش کردند تا واحدهای پروسس گرافیکی پیشرفته NVIDIA (GPU) مورد استفاده در هوش مصنوعی را به طور غیرقانونی به چین ارسال کنند.

افراد دستگیر شده، هون نینگه هو، برایان کرتیس ریموند، چام لی و جینگ چن معرفی شده است که به گفتۀ مقام‌ها، آگاهانه تلاش کردند با جعل اسناد، انعقاد قراردادهای جعلی و فریب مسوولان، کنترول‌های سختگیرانه صادرات ایالات متحده را دور بزنند و تکنالوژی های پیشرفته را به چین انتقال دهند.

جان ای آیزنبرگ، معاون لوی سارنوالی ایالات متحده گفت: "اتهاماتی که روز گذشته وارد شده است، شامل جعل اسناد، ترتیب کردن قرارداد های جعلی و برای ارسال قصدی پروسسر گرافیک های کنترول شده به چین تلاش گمراه کردن مقامات امریکایی را شامل می‌باشد."

به گفتۀ سارنوال منطقۀ مرکزی فلوریدا، در نتیجۀ تلاش مشترک کارمندان تنفیذ قانون، این افراد به عدالت کشانیده شده و "در حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده متعهد استیم."

استناد بر اتهامات فدرال، چین می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ به رهبری جهانی هوش مصنوعی دست یابد و از هوش مصنوعی برای نوسازی اردو، توسعه سلاح‌ها و تکنالوژی پیشرفتۀ نظارتی استفاده کند.

برای دستیابی به این هدف، چین به دنبال تکنالوژی پیشرفته امریکایی، به ویژه انواع مشخص پروسسرهای گرافیکی است.

این در حالی است که وزارت تجارت ایالات متحده از سال ۲۰۲۲ الزامات سختگیرانه‌ای را برای صدور مجوز جهت صادرات این دستگاه‌ها وضع کرده است.

به گفته سارنوال‌ها، متهمان برای این کار ۳.۸۹ میلیون دالر از چین دریافت کرده‌اند.

ایالات متحده می‌خواهد ۵۰ پروسسر گرافیکی NVIDIA H200 را که برای استفاده در صادرات غیرقانونی آماده شده بودند، توقیف کند.

این قضیه که در محکمۀ فدرال پیشکش شده است، در حال انجام است و در صورت اثبات اتهامات، متهمان ممکن است با مجازات‌ شدید فدرال روبرو شوند.