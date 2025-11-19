ترمپ: برای هوش مصنوعی در امریکا، باید رهنمود واحد وجود داشته باشد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده هشدار می‌دهد که اگر قوانین ایالتی که اقتصاد ایالات متحده را تهدید می‌کند، نادیده گرفته نشود و یک معیار واحد فدرال اتخاذ نگردد، چین به زودی فاصلۀ خود را با ایالات متحده در رقابت برای تسلط بر تکنالوژی هوش مصنوعی، کمتر خواهد کرد.

ترمپ با نشر یک پیام در صفحۀ تروت سوشیل نگاشته است: "سرمایه گذاری در عرصۀ هوش مصنوعی، کمک می‌کند تا اقتصاد ایالات متحده به "قویترین اقتصاد جهان" مبدل شود، اما مقررات بیش از حد توسط ایالت‌ها، تهدید می‌کند تا این "ماشین رشد بزرگ" تضعیف یابد."

ترمپ افزود: "بعضی ایالت‌ها حتی سعی می‌کنند ایدیولوژی – تنوع، مساوات و همه شمولیت (DEI)، را در مدل‌های هوش مصنوعی بگنجانند و "هوش مصنوعی ووک (بیدار)" را تولید کنند... ما باید به جای مجموعه‌ای از ۵۰ برنامۀ نظارتی ایالتی، یک معیار فدرال داشته باشیم. اگر این کار را نکنیم، فاصلۀ چین به راحتی در رقابت هوش مصنوعی با ما نزدیک می‌شود."

ترمپ در پستی دیگر خاطرنشان کرده گفت: "آن را در (قانون مجوز دفاع ملی) قرار دهید، یا یک لایحه جداگانه تصویب کنید، و هیچ کس هرگز قادر به رقابت با امریکا نخواهد بود."

رییس جمهور ترمپ همچنین نوشت: "ما می‌توانیم این کار را به روشی انجام دهیم که از کودکان محافظت کند و از سانسور جلوگیری نماید!"

این اظهارات دونالد ترمپ در حالی بیان می‌شود که رهبران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا می‌گویند که آنان ممکن تلاش ورزند تا لحن پیشگیرانۀ هوش مصنوعی را در قانون مجوز سالانه دفاع ملی (NDAA) بگنجانند. این امر نمی‌گذارد تا ایالت‌ها قوانین و حمایت‌های هوش مصنوعی خود را اضافه کنند.

این تازه ترین تلاش توسط قانونگذاران جمهوریخواه است تا یک مانع را در برابر قوانین ایالتی هوش مصنوعی ایجاد کنند که به گفتۀ آنان، خطر خفه کردن نوآوری در یک نقطۀ کلیدی در رقابت هوش مصنوعی را باعث می‌شود.