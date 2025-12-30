ایالات متحده به پرداخت دو میلیارد دالر کمک‌ بشردوستانه به ملل متحد تعهد کرد

ایالات متحده روز دوشنبه (۲۹ دسمبر) یک یادداشت تفاهمنامه را با سازمان ملل متحد امضا کرد که به باور مقام‌های امریکایی "تعهد راسخ واشنگتن را به حمایت از اقدامات بشردوستانۀ حیاتی و نجات‌بخش در سراسر جهان" مجدداً تصریح می‌کند.

این تفاهمنامه، سازمان ملل متحد را ملزم می‌سازد تا "اصلاحاتی را برای تاثیرگذارتر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن این اقدامات در قبال مالیه دهندگان امریکایی" تطبیق کند.

ایالات متحده پس از امضای این توافقنامه، مبلغ دو میلیارد دالر کمک بشردوستانه را به فعالیت‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در سراسر جهان اعلان کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در یک بیانیه اذعان داشته است: "این همکاری تاریخی انتظار می‌رود تنها در سال ۲۰۲۶ ده‎‌ها میلیون نفر را از گرسنگی، بیماری و جنگ فرسایشی محافظت کند. به دلیل افزایش قابل توجه کارایی و اولویت‌بندی فوق‌العاده بر تاثیرات نجات‌بخش زندگی، انتظار می‌رود این طرح جدید در مقایسه با طرح‌های قدیمی‌تر و منسوخ‌شدۀ تامین مالی کمک‌های بلاعوض، نزدیک به ۱.۹ میلیارد دالر برای مالیه دهنگان امریکایی صرفه‌جویی کند."

ایالات متحده در چندین دهه، بزرگترین تأمین‌کنندأ مالی فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بوده است. طبق اسناد حکومت ایالات متحده که اواخر سال گذشته منتشر شد، واشنگتن بزرگترین اهداکنندأ کمک‌های بشردوستانه در جهان است و از سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۴ میلیارد دالر کمک بشردوستانه فراهم کرده است.

در بیانیۀ وزارت خارجه امریکا آمده است: "قسمیکه رییس جمهور ترمپ واضح کرده است، هنوز سازمان ملل متحد به طور فزاینده در تحقق وعده‌های خود ناکام بوده است. در حالی‌که کمک‌‌های سالانۀ ایالات متحده به سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است – این کمک‌های داوطلبانه به هشت تا ۱۰ میلیارد دالر در سال رسیده است."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده حین امضای توافقنامه با سازمان ملل متحد گفت که این [توافقنامه] "به طور اساسی شیوۀ برنامه‌ریزی، تامین بودجه و نظارت ایالات متحده بر فعالیت‌های بشردوستانۀ تحت مدیریت سازمان ملل متحد را اصلاح می‌کند."

مارکو روبیو در یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که هدف این است تا "اطمینان حاصل شود که با هزینۀ کمتر مالیه دهندگان امریکایی، جان افراد بیشتر نجات یابد".

وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود: "این طرح جدید، بار کارهای بشردوستانه سازمان ملل متحد را با سایر کشورهای توسعه‌یافته به گونۀ بهتر تقسیم می‌کند و سازمان ملل متحد را ملزم می‌کند تا از حجم کار بکاهد، از انجام دوبارۀ کارها جلوگیری کند و به میکانیزم‌های جدید، قدرتمند و موثر برای تاثیرگذاری، پاسخگویی و نظارت متعهد شود."

مارکو روبیو اولویت‌های حکومت ایالات متحده را در ارایه کمک‌های بشردوستانه برجسته کرد. او گفت: "ایالات متحده همچنان سخاوتمند‌ترین کشور جهان در عرصۀ ارایۀ همکاری‌های بشردوستانه نجات‌بخش است – اما تحت رهبری رییس جمهور ایالات متحده، پول مالیه‌دهندگان امریکایی هرگز برای حیف و میل، ضدامریکایی گرایی یا غیرموثر صرف نخواهد شد."

تام فلیچر، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری این سازمان تعهد دو میلیارد دالری امریکا را "تعهد فوق‌العاده" خوانده و آن را تایید کرد.

فلیچر در یک اعلامیه گفت: " این اقدام جسورانه و بلندپروازانۀ رهبری از سوی رییس جمهور دونالد ترمپ، وزیر خارجه مارکو روبیو و معاون وزیر خارجه جرمی لوین، جان میلیون‌ها نفر را نجات خواهد داد.

فلیچر تا یید کرد که اصلاحات "در محراق امور پیش رو" بین ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. او گفت: "مالیه‌دهندگان امریکایی سزاوار اند تا بدانند که چگونه از کمک‌هایشان استفاده می‌شود و ما نشان خواهیم داد که چگونه هر دالر تاثیر نجات‌بخش واقعی دارد."

این تعهد چهار ماه پس از آن مطرح می‌شود که قصر سفید نزدیک به پنج میلیارد دالر از کمک‌های خارجی ایالات متحده و بودجه سازمان‌های بین‌المللی را لغو کرد و گفت که این اقدام "اولویت‌های نخست امریکای" ترمپ را نقض می‌کند.

در عوض، ایالات متحده از استراتیژی جدیدی به نام "استراتیژی صحت جهانی نخست امریکا" رونمایی کرد که رویکردی جدید است و به گفته حکومت به رهبری دونالد ترمپ، توافق‌های دوجانبه را برای کاهش ضایعات و ناکارآمدی‌هایی که استراتیژی‌های گذشته را خدشه‌دار کرده بود، در اولویت قرار می‌دهد.