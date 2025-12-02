انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، کاهش ۵۷۷ میلیون دالری این سازمان را برای سال آینده پیشنهاد کرده است که قطع بیش از ۲۶۸۰ بست کاری شامل آن می‌باشد.

گوتیرش روز دوشنبه گفت: "ما سال ۲۰۲۴ را با ۷۶۰ میلیون دالر تادیات پرداخت ناشده به پایان رساندیم که از این مبلغ، ۷۰۹ میلیون دالر آن هنوز از سال ۲۰۲۴ پرداخت نشده است. ما همچنین ۸۷۷ میلیون دالر از تادیات سال ۲۰۲۵ را دریافت نکرده‌ایم و بنابراین، تادیات پرداخت ناشده اکنون به ۱,۵۸۶ میلیون دالر رسیده است."

منشی عمومی سازمان ملل متحد، در کمیتۀ بودجۀ مجمع عمومی این سازمان گفت: "من مکرراً از کشورهای عضو خواسته ام تا سهم تعیین شدۀ شان را به گونۀ کامل و به موقع بپردازند."

بر اساس طرح پیشنهادی گوتیرش، بودجۀ ملل متحد برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۲۳ میلیارد دالر خواهد بود که در مقایسه با سال ۲۰۲۵ کاهش ۱۵درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش بودجه منجر به حذف ۲۶۸۱ بست کاری، معادل ۱۸درصد تنقیص، در تشکیل این سازمان می‌باشد.

انتونیو گوتیرش گفت: "نقدینگی همچنان شکننده باقی‌مانده است و با توجه به حجم غیرقابل قبول تادیات پرداخت ناشده، بدون درنظر داشت بودجۀ نهایی مصوب مجمع عمومی، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت."

ایالات متحده بزرگترین تمویل کنندۀ سازمان ملل متحد است. با اینحال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از این سازمان انتقاد کرده و آن را به عملکرد نابسنده برای پایان بخشیدن جنگ‌ها در سرتاسر جهان، متهم کرده است.

ترمپ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر گفت: "سازمان ملل متحد نه تنها آن گونه که می‌باشد، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه اغلب، در واقع مشکلات جدیدی برای ما ایجاد می‌کند که باید حل کنیم. بهترین مثال آن، موضوع سیاسی شماره یک زمان ما است - بحران کنترول ناشدۀ مهاجرت."

قصر سفید در ماه اگست اعلام کرد که پرداخت پنج میلیارد دالر کمک خارجی ایالات متحده را به سازمان‌های بین‌المللی لغو شد که ۵۲۱میلیون دالر سهم امریکا برای ملل متحد و نهادهای مرتبط به سازمان و موسسات بین‌المللی شامل آن می‌باشد.

قصر سفید در آن زمان گفته بود که این پول‌ها "پالیسی‌های عمده و اولویت‌های ایالات متحده را حمایت نکرده و یا برای سال‌ها در تناقض با علایق امریکا" بوده است.