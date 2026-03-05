اقدامات امنیتی امریکا در تنگۀ هرمز به منظور کاهش قیمت نفت

ایالات متحدۀ امریکا، اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و باثباتسازی بازارهای مالی جهان اعلام کرده است.
بازارهای مالی جهان، پس از حملات رژیم ایران بر مسیر کشتیرانی در تنگۀ هرمز، در پنج روز گذشته، دچار نوسان شده است.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که "حکومت به رهبری دونالد ترمپ، به گسترش برتری انرژی امریکا ادامه خواهد داد و از نفت تازه کشفشدۀ ما در ونزویلا استفاده خواهد کرد.
علاوه بر آن، رییس جمهور ترمپ قبلاً اعلام کرده است که شرکت مالی توسعهای ایالات متحده برای نفتکشها و کشتیهای باربری که در خلیج فارس و اطراف آن فعالیت میکنند، بیمۀ خطرات سیاسی را با هزینۀ بسیار مناسب فراهم خواهد کرد."
لیویت همچنان در این پیام خاطرنشان کرد که رییس جمهور ترمپ، قبلاً گفته است که اگر لازم باشد، نیروی بحری ایالات متحدۀ امریکا انتقال تانکرها را از طریق تنگۀ هرمز آغاز خواهد کرد.
قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه همچنان رو به افزایش بود و این موضوع بر بازارهای مالی تاثیر گذشته است؛ بازارهایی که خود بر اقتصاد جهان تاثیرگذار اند.
تنگۀ هرمز یک مسیر آبی استراتیژیک در خلیج فارس در ساحل جنوبی ایران است. این تنگه از ۲۸ فبروری، زمانیکه عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران آغاز شد، شاهد کاهش قابل توجه رفت و آمد کشتیها در این مسیر بوده است. در نتیجه، شاخص جهانی نفت خام برنت بیش از دو درصد افزایش یافته و به حدود ۸۳ دالر در هر بیرل رسیده است، حالانکه قیمت نفت امریکا به ۷۶ دالر در هر بیرل رسیده است.
تولید کنندگان نفت در حال کاهش تولید اند و این باعث شده تا پالایشگاههای آسیایی به دنبال منابع بدیل نفت باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران در منطقه گسترش یافته و سبب نوسان شدید قیمت اسهام در امریکا، اروپا و آسیا و نیز اختلال در مسیرهای تجارت جهانی شده است.
کارولین لیویت گفت: "در نهایت، صنعت انرژی از اقدامات رییس جمهور ترمپ در قبال ایران سود خواهد کرد، به خاطریکه ایران دیگر قادر نخواهد بود تنگۀ هرمز را کنترول کرده و جریان آزاد انرژی را که حدود ۲۰ درصد از اکمالات جهانی نفت را تشکیل میدهد، محدود کند."
سرمایهگذاران روی این موضوع توجه دارند که آیا نفتکشها میتوانند دوباره از تنگۀ هرمز عبور کنند یا نه، زیرا حدود ۲۰ درصد از اکمالات روزانۀ نفت و گاز طبیعی مایع، از این مسیر عبور میکند.
در روزهای اخیر چند نفتکش در این منطقه، هدف حمله قرار گرفته اند و همین امر باعث شده است تا مالکان نفتکشها و تاجران، انتقال محمولهها را متوقف کنند.
