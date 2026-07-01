با گذشت نزدیک به یک هفته از وقوع دو زلزلهٔ نیرومند در ونزویلا، ناامیدی و خشم مردم از کندی روند کمکرسانی افزایش یافته است. بسیاری از آسیبدیدگان همچنان در انتظار دریافت کمکهای ضروری و یافتن بستگان مفقود خود هستند.
منطقه لا گوایرا که در ۲۴ جون در پی وقوع دو زلزله به مقیاس ۷.۵ و ۷.۲ ریشتر بیشترین آسیب را متحمل شد، همچنان با مشکلات گسترده روبهرو است. شفاخانهها مملو از مجروحان است و رساندن کمکهای بشردوستانه به این منطقه با دشواری انجام میشود.
تیمهای امدادی سازمان ملل متحد و صلیب سرخ در لا گوایرا درگیر عملیات کمکرسانی هستند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که شماری از شهروندانی که قصد انتقال مواد غذایی و سایر کمکها را به مناطق آسیبدیده داشتند، در پوستههای بازرسی متوقف و از ادامه مسیر بازگردانده شدهاند؛ اقدامی که مقامها آن را بخشی از تلاش برای کنترول دسترسی به منطقه عنوان کردهاند.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزویلا، اعلام کرده است که دولت ۱۵ مرکز اسکان موقت در لا گوایرا ایجاد کرده و بیش از هفت میلیون کیلوگرام مواد غذایی میان آسیبدیدگان توزیع کرده است.
همزمان، دولت انتقال شماری از ساکنان لا گوایرا را به پناهگاههایی در کاراکاس آغاز کرده است. با این حال، برخی از باشندگان منطقه میگویند که ترجیح میدهند در شهر خود باقی بمانند تا در عملیات جستجو، نجات و کمکرسانی مشارکت کنند.
تیمهای بینالمللی نجات و داوطلبان همچنان در میان آوارهای گسترده در لا گوایرا، کاراکاس و سایر مناطق آسیبدیده به جستجوی افراد گیرمانده زیر آوار ادامه میدهند.
براساس آمار رسمی، تاکنون دستکم ۱۷۱۹ نفر جان باخته و بیش از پنجهزار نفر دیگر زخمی شدهاند. با این حال، سازمانهای بشردوستانه خواستار شفافیت بیشتر دولت درباره شمار قربانیان و افراد ناپدیدشده شدهاند.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که نظام صحی ونزویلا تحت فشار شدید قرار دارد. این سازمان همچنین از مشکلات در ثبت قربانیان و پیگیری وضعیت افراد مفقود خبر داده است.
کریستیان لیندمایر، سخنگوی سازمان جهانی صحت، روز سهشنبه گفت که مراکز صحی با ازدحام شدید بیماران، تاخیر در انجام جراحیها و افزایش نیاز به خدمات مرتبط با تروما، اورتوپیدی و جراحی مغز و اعصاب روبهرو هستند.
او همچنین از خسارات گسترده به مراکز صحی در کاراکاس، لا گوایرا، میراندا و فالکون خبر داد و گفت که مفقود شدن شماری از کارکنان بخش صحت پس از زلزله، فشار بیشتری بر خدمات درمانی وارد کرده است.
در همین حال، اردوی ایالات متحده تصاویری از حضور کشتی "یواساس فورت لادردیل" در بندر لا گوایرا را نشر کرده است. این کشتی در چارچوب تلاشها برای انتقال کمکهای بشردوستانه از راه دریا به مناطق آسیبدیده فعالیت میکند.
سفارت امریکا در کاراکاس در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی گفته است که این کشتی سابقه طولانی در پشتیبانی از عملیات بشردوستانه دارد و در انتقال تجهیزات تخصصی، حمایت از تیمهای جستجو و نجات، ارزیابی خسارات، یافتن مجروحان و رساندن کمکهای حیاتی نقش ایفا میکند.
نیروهای امریکایی همچنین در ترمیم آسیبهای واردشده به میدان هوایی اصلی نزدیک کاراکاس مشارکت کردهاند تا مسیر هوایی برای ورود کمکهای بشردوستانه دوباره فعال شود.
دیلن جانسن، معاون وزارت خارجه امریکا در امور ارتباطات جهانی، روز سهشنبه به شبکه نیوزمکس گفت که از نخستین ساعات پس از وقوع زلزله، دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، بر ارایه پاسخی "سریع، گسترده و موثر" تاکید کرده بودند و به گفته او، این روند اکنون در حال اجرا است.
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