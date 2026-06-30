امدادرسانان روز سه شنبه ۳۰ جولای نیز به شدت برای نجات زلزله‌زدگان در ونزویلا تلاش دارند تا هزاران نفری را که گمان می‌رود از روز چهارشنبه گذشته به اینسو در زیر آوار گیرمانده اند، نجات دهند.

بر اساس آمار نشر شده، شمار کشته شدگان این زلزله به بیش از ۱۷۰۰ نفر رسیده و زخمی شدگان آن از مرز ۵۰۰۰ نفر گذشته است.

مقام‌ها گفته اند که کم و بیش ۶۰هزار نفر دیگر ناپدید اند و با گذشت هر ساعت امید زنده ماندن افرادی که در زیر آوار گیر مانده اند، کمرنگ شده می‌رود.

سازمان ملل متحد گفته است که نجات یافتگان این زلزله در ایالت لاگوایرا با کمبود شدید غذا، خدمات اساسی و دسترسی به خدمات مخابراتی و آب و برق روبرو اند. این سازمان گفته است که کم و بیش هفت میلیون نفر در اثر این زلزله متاثر شده اند.

سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از جمع نه مرکز صحی در ساحات زلزله‌زده، سه مرکز به شدت آسیب دیده و شش مرکز دیگر خساره مند و قسماً فعال است. افزون بر این وضعیت، ناپدید بودن کارکنان صحی، مشکل رسیدگی به زخمی شدگان و عرضۀ خدمات صحی را پیچیده تر کرده است.

مقام‌های ونزویلایی گفته اند که بیش از ۷۷۰ ساختمان در اثر این زلزله یا به کلی ویران شده یا هم به شدت آسیب دیده است.

ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرده است که روز چهارشنبه، ابتدا یک زلزله با شدت ۷.۲ به مقیاس ریکتر در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزلۀ دیگر با شدت ۷.۵ ریکتر در این ساحه به وقوع پیوست.

بر اساس معلومات ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده، در سال ۱۸۱۲ زلزلۀ ویرانگری شهرهای کاراکاس و مریدا را در ونزویلا ویران کرد و منجر به کشته شدن کم و بیش ۳۰هزار نفر شد.