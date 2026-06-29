پنج روز پس از وقوع زلزله در ونزویلا عملیات نجات ادامه دارد

با گذشت نزدیک به پنج روز از دو زلزلۀ مرگبار و ویرانگر در ایالت لا گوایرا در ونزویلا، عملیات جستجو و نجات ادامه داشته و تا کنون شمار قربانیان این رویداد به کم و بیش ۱۴۵۰ نفر رسیده است.

مقام‌ها گفته اند که بیش از ۳۰۰۰ نفر در اثر فروریختن ساختمان‌ها در اثر این زلزله زخمی شده و بیش از ۶۹هزار نفر دیگر تا هنوز ناپدید اند که احتمال می‌رود شمار کشته شدگان افزایش یابد.

سازمان ملل متحد گفته است که نزدیک به ۲۲۴۵ امدادرسان از ۴۵ کشور جهان سرگرم عملیات جستجو و نجات در ونزویلا اند و انتظار می‌رود که تیم‌های بیشتر به آنان بپیوندند.

امدادرسانان در یک شبانه روز گذشته ده‌ها نفر را از زیر آوار نجات داده اند، هرچند با گذشت هر ساعت امید زنده ماندن افرادی که در زیر آوار گیر مانده اند، کمرنگ شده می‌رود.

وزارت خارجۀ ایالات متحده ویدیویی را در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر کرده است که در آن یک کودک شش ماهه و مادرش توسط امدادرسانان امریکایی از زیر آوار زنده نجات داده می‌شوند.

پیش از این نجات معجزه‌آسای یک کودک ۱۸ روزه همراه مادرش از زیر آوار در شبکه‌های اجتماعی به پیمانۀ گسترده دست به دست شده بود.

مقام‌های ونزویلایی گفته اند که بیش از ۷۷۰ ساختمان در اثر این زلزله یا به کلی ویران شده یا هم به شدت آسیب دیده است و وقوع چندین پس لرزه در چند روز گذشته که شدت برخی آن تا ۴.۵ به مقیاس ریکتر بوده است، احتمال ویرانی و تلفات بیشتر را افزایش می‌دهد.

مقام‌های محلی و گروه‌های امدادرسان به فراهم آوری کمک‌های فوری از جمله آب پاک آشامیدنی، سرپناه موقت، مواد غذایی، کمک‌های اولیۀ صحی و معیشتی به زلزله زدگان تاکید دارند. ملل متحد گفته است که در این زلزله کم و بیش هفت میلیون نفر متاثر شده است.

ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرده است که روز چهارشنبه، ابتدا یک زلزله با شدت ۷.۲ به مقیاس ریکتر در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزلۀ دیگر با شدت ۷.۵ ریکتر در این ساحه به وقوع پیوست.

بر اساس معلومات ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده، در سال ۱۸۱۲ زلزلۀ ویرانگری شهرهای کاراکاس و مریدا را در ونزویلا ویران کرد و منجر به کشته شدن کم و بیش ۳۰هزار نفر شد.