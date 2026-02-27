ونس: امکان ورود امریکا به جنگ چند ساله با ایران وجود ندارد

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه با روزنامۀ امریکایی گفت که "هیچ شانس" وجود ندارد که ایالات متحده وارد یک جنگ چندین ساله با رژیم ایران شود.

این درحالیست که واشنگتن فشار خود را بر تهران برای توقف پیگیری سلاح هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب آن افزایش داده است.

در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه با واشنگتن پست انجام شد، از ونس نقل قول شده است که او و رییس جمهور دونالد ترمپ "گزینۀ دپلوماتیک" را برای حل و فصل خواسته‌های ایالات متحده در مورد رژیم ایران ترجیح می‌دهند. اما او افزود: "واقعاً به این بستگی دارد که ایرانی‌ها چه می‌کنند و چه می‌گویند."

استیف ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان امریکایی، روز پنجشنبه در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران در ژنیو، با میانجیگری بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، شرکت کردند. قصر سفید هیچ بیانیه‌ای در مورد اینکه آیا پیشرفتی حاصل شده است یا نه، منتشر نکرده است.

البوسعیدی همچنین در دو دور اول مذاکرات ایالات متحده و ایران در اوایل این ماه به ترتیب در مسقط و ژنیو میانجیگری کرد و پیام‌هایی را بین دو طرف رد و بدل کرد.

رییس جمهور ترمپ بارها تهدید کرده است که اگر تهران از پذیرش خواسته‌های ایالات متحده برای تغییرات اساسی در رفتار رژیم خودداری کند، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. دونالد ترمپ با افزایش استقرار نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده در شرق میانه در ماه گذشته، این تهدیدها را تقویت کرده است.

واشنگتن پست نوشت که جی دی ونس، ورود ایالات متحده به یک درگیری طولانی مدت با ایران را رد کرد. این روزنامه به نقل از معاون رییس جمهور نوشت: "این مفکوره که ما سال‌ها در یک جنگ شرق‌میانه بدون پایان نامعلوم خواهیم بود، هیچ شانسی برای وقوع چنین چیزی وجود ندارد."

اسراییل، متحد ایالات متحده، که در ماه جون گذشته با حمایت ایالات متحده در یک جنگ دفاعی ۱۲ روزه علیه رژیم ایران جنگید، خود را برای احتمال یک درگیری مجدد آماده می‌کند.

سفارت ایالات متحده در بیت المقدس روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که به دلیل "خطرات امنیتی"، به کارمندان غیر اضطراری و اعضای خانواده کارمندان اجازه داده است که اسراییل را ترک کنند.

رسانه‌های اسراییلی و غربی همچنین روز جمعه عکس‌هایی از طیاره‌های سوخت‌رسانی اردوی ایالات متحده را در حال گرفتن مواد سوخت‌ در خط نشست میدان‌هوایی بن گوریون اسراییل در نزدیکی تل‌ابیب منتشر کردند. رسانه‌های اسراییلی گفته‌اند که طیاره‌های سوخت ‌رسانی در روزهای اخیر به میدان هوایی رسیده‌اند.

کشتی طیاره بردار امریکایی جرالد آر. فورد نیز پس از استقرار در منطقه به عنوان بخشی از تقویت نظامی ایالات متحده، در حال حرکت به سمت اسراییل در اب‌های مدیترانه بود.