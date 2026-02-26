ایالات متحده وارد دور سوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران شد

ایالات متحده روز پنجشنبه (۲۶ فبروری) سومین دور مذاکرات غیرمستقیم خود را با رژیم ایران در ژنیو آغاز کرد.

این درحالیست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده از وجود یک "مشکل بزرگ" هشدار داد که از امتناع تهران برای بحث در مورد خواست‌های امریکا جهت جلوگیری از برنامۀ میزایل آن کشور ناشی می‌شود.

وزارت خارجۀ عمان روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس یک تصویری از بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ این کشور را با استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح و جرد کوشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور دونالد ترمپ نشر کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به نمایندگی از رژیم ایران در این مذاکرات شرکت کرده اما هنوز خبری نشر نشده است که آیا روز پنجشنبه با البوسعیدی ملاقات کرده است یا نه.

البوسعیدی، همچنان دو دور نخست مذاکرات غیرمستقیم ایالات متحده و ایران را در اوایل این ماه در مسقط و ژنیو میانجی‌گری کرده و پیام‌های دو طرف را به یکدیگر انتقال داده است.

البوسعیدی در پست خود در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که اولین دور جلسات روز پنجشنبه پس از تبادل "مفکوره‌های خلاقانه و مثبت" به تعویق افتاد. او گفت که مذاکرات اواخر روز پنجشنبه از سر گرفته خواهد شد و افزود: "امیدواریم پیشرفت بیشتری داشته باشیم."

قصر سفید تا زمان نشر این گزارش به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد مذاکرات پاسخ نداده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، گفته است که برای درخواست‌هایش از رژیم ایران جهت توقف پیگیری سلاح‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب، یک راه حل دپلوماتیک را ترجیح می‌دهد. اما او بارها تهدید کرده است که در صورت امتناع تهران از پذیرش این درخواست، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد و با افزایش استقرار نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده در شرق‌میانه، این تهدیدها را تقویت کرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا روز چهارشنبه حین بازدید از سینت کیتس و نیویس به خبرنگاران گفت که رژیم ایران یک "تهدید بسیار جدی" برای ایالات متحده است.

روبیو افزود که رژیم ایران نه تنها تلاش می‌کند تا عناصری از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را که ایالات متحده در حملۀ نظامی ماه جون گذشته نابود کرد، بازسازی کند، بلکه در تلاش است تا میزایل‌های بالستیک قاره‌پیما را که قادر به رسیدن به ایالات متحده استند، توسعه دهد.

وزیر خارجۀ امریکا با اشاره به رژیم ایران گفت: "شما شاهد افزایش برد میزایل‌های آنان بوده اید، و واضحاً آنان در مسیری در حرکت اند تا یک روز قادر شوند سلاح‌هایی توسعه دهند تا بتواند به قارۀ امریکا برسد."

روبیو افزود: "همین اکنون که من صحبت می‌کنم، آنان از قبل سلاح‌هایی دارند که می‌تواند به بسیاری ساحات اروپا برسد. و این محدوده‌ها هر سال به صورت تصاعدی در حال رشد اند."

این دپلومات ارشد ایالات متحده گفت که رژیم [ایران] در تازه ترین مذاکرات غیرمستقیم خود با واشنگتن، برای ختم این برنامه مذاکره نخواهد کرد.

مارکو روبیو گفت: "اصرار ایرانی‌ها برای بحث نکردن در مورد میزایل‌های بالستیک، یک مشکل بسیار بسیار بزرگ است."