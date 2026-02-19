برنامۀ جهانی غذا می‌‌گوید که بحران گرسنگی به گونۀ فاجعه بار دامنگیر افغانستان شده است و از چهار کودک افغان سه کودک از دریافت کمک‌های غذایی محروم اند.

این نهاد سازمان ملل متحد با اشاره به کاهش کمک‌های بشری برای مردم افغانستان گفته است که سوتغذیه در این کشور، به ویژه میان زنان و کودکان، به بلندترین حد رسیده است.

برنامۀ جهانی غذا گفته است که با رسیدن فصل زمستان، سطح گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است.

جان ایلیف، مسوول برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: "ما با یک بحران فاجعه‌بار غذایی روبرو استیم، زیرا دو سوم جمعیت کشور با سوتغذیۀ حاد بسیار جدی یا در سطح بحرانی مواجه استند."

این مقام ملل متحد گفته است که آمار کنونی "بلندترین سطح ثبت شدۀ سوتغذیه" در افغانستان است و به گفتۀ وی هم اکنون "جان چهار میلیون کودک در خطر است."

دفاتر ملل متحد در افغانستان به شمول برنامۀ جهانی غذا، از قبل خواستار کمک فوری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان شده بودند.

برنامۀ جهانی غذا چندی پیش هشدار داد که افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند. بر اساس گزارش این نهاد ۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان تا ماه مارچ سال روان با عدم مصوونیت شدید غذایی روبرو اند.

در کنار کاهش کمک‌های خارجی برای مردم افغانستان، تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی پیهم، نبود فرصت‌های کاری، برگشت گستردۀ مهاجران و رکود اقتصادی از عوامل عمدۀ بحران بشری در افغانستان خوانده شده است.

سازمان ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که ۷۵درصد جمعیت افغانستان از عدم مصوونیت معیشتی رنج می‌برند که زنان و به ویژه نان‌آور خانواده‌ها، در این میان آسیب‌پذیرترین‌ها اند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – ۴۵ درصد جمعیت – در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند و این سازمان برای رسیدگی به نیاز‌های بشری آنان به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز دارد.