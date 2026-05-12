برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وقوع موج تازه‌ای از گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان هشدار داده است.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید هم‌زمان با بحران‌هایی چون رکود شدید اقتصادی، بیکاری گسترده و خشکسالی، میلیون‌ها خانواده در افغانستان را با افزایش گرانی و عدم مصونیت غذایی روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در کشور با عدم مصونیت شدید غذایی روبه‌رو اند و نزدیک به پنج میلیون کودک و زنان باردار یا شیرده از سوءتغذیه رنج می‌برند.

در گزارش برنامه جهانی غذا که روز دوشنبه (۱۱ می) نشر شد، آمده است که کاهش بودجه و اختلال در مسیرهای تجارتی، توان این نهاد برای کمک‌رسانی را به شدت محدود کرده است. این وضعیت حتی ذخایر مواد غذایی ویژه برای درمان سوءتغذیه زنان و کودکان را نیز به شدت کاهش داده است.

این نهاد همچنین هشدار داده است که افزایش تنش‌های منطقه‌ای، از جمله پیامدهای بحران در شرق میانه و بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، روند اکمالات مواد غذایی را مختل کرده و باعث جهش قیمت‌ها در بازارهای داخلی افغانستان شده است.





پس از حاکم شدن گروه طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ که با قطع یا کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی همراه بود، این کشور درگیر بحران‌های بشری عمیقی شده است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید در سال گذشته به بیش از ۱۲ میلیون افغان کمک‌رسانی کرده، اما اکنون به دلیل کمبود منابع مالی، دامنه این فعالیت‌ها به‌گونه چشمگیری کاهش یافته است.

جان ایلیف، رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان، در این باره می‌گوید: "کمک‌های تغذیه‌ای برای زنان و کودکان حیاتی است و توقف آن می‌تواند جان صدها هزار نفر را تهدید کند." به گفته او، این کمک‌ها برای میلیون‌ها زن و کودک افغان یک راه نجات به شمار می‌رود که اکنون با خطر جدی روبرو شده است.

برنامه جهانی غذا در گزاراش خود هشدار داده است که در صورت عدم تامین بودجه فوری و تداوم محدودیت در انتقال کمک‌ها، هزاران کودک و مادر دیگر در افغانستان با خطر سوءتغذیه شدید مواجه خواهند شد.