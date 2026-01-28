قصر سفید به صدای امریکا گفته است که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ، به رهایی تمام امریکایی‌ها به شمول دنیس کویل از بند گروه طالبان متعهد است.

دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژه‌های اجتماعی کار کرده است.

طالبان به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ کویل را از اقامتگاهش در کابل بازداشت کردند و وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه جون سال گذشته گفت که او به ناحق بازداشت شده است.

یک مقام قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در پیوند به رهایی زندانیان امریکایی از بند طالبان در ایمیلی نگاشت: "رییس جمهور و حکومت وی به گونۀ دوامدار و خستگی ناپذیر تلاش می‌کند تا دنیس کویل را به خانه برگرداند."

قصر سفید افزوده است که "حکومت ترمپ تا زمانی از تلاش دست نخواهد کشید که همه امریکایی‌هایی را که به ناحق از سوی رژیم کابل بندی شده اند" از بند رها کند.

خانوادۀ دنیس کویل نیز خواستار رهایی وی شده و به توانمندی رییس جمهور برای رهایی وی ابراز اطمینان کرده است.

مقام‌های قصر سفید گفته اند که رییس جمهور ترمپ در یک سال گذشته بیش از ۹۰ شهروند امریکا را در کشورهای مختلف از بند رها کرده است که به گفتۀ آنان این شمار بیشتر از دست‌آورد چهارسالۀ حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده است.

در یک سال گذشته، حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.

تا کنون معلوم نیست که چه تعداد شهروندان امریکا هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند، اما بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی افزون بر دنیس کویل، محمود شاه حبیبی، شهروند دیگر ایالات متحده نیز در بند طالبان است.