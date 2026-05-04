سازمان جهانی صحت: خطر ابتلا به هانتاویروس کم است

سازمان جهانی صحت روز دوشنبه چهارم می اعلام کرد که خطر ابتلا به هانتاویروس در بین مردم بسیار کم است و نباید در مورد آن هراسان بود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که سه نفر در اثر شیوع مشکوک این ویروس در یک کشتی سیاحتی جان باخته و سه نفر دیگر بیمار شدند.

این کشتی تفریحی سه هفته پیش با حدود ۱۵۰ مسافر از ارجنتاین حرکت کرده و در مسیر خود به سمت کشور کیپ وردی (دماغه سبز) در سواحل غربی افریقا در چندین مکان توقف کرده بود.

این ویروس از طریق مواد فضله بعضی حیوانات به انسان‌ها انتقال کرده و سبب بروز مشکلات شدید تنفسی و گرده می‌شود.

سازمان جهانی صحت گفته است که این عفونت می‌تواند بین انسان‌ها منتقل شود و هیچ واکسین یا درمانی برای آن وجود ندارد، اما رسیدگی زودهنگام به آن می‌تواند چانس بقا را افزایش دهد.

هنس گلوگه، مسوول سازمان جهانی صحت برای اروپا در بیانیه‌ای گفت که نیازی به وحشت‌زدگی یا محدویت سفر نیست و این سازمان با کشورهای دخیل در زمینهٔ مراقبت‌های صحی، تخلیه، تحقیقات و ارزیابی خطر بهداشت عمومی همکاری می‌کند.

