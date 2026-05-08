سازمان جهانی صحت می‌گوید که در مورد شیوع هانتاویروس نیازی به نگرانی گسترده و هراس عمومی نیست.

مقام‌های این سازمان در یک نشست خبری تاکید کردند که این رویداد با همه‌گیری کووید۱۹ قابل مقایسه نیست، زیرا به گفتۀ آنان هانتاویروس، به‌ویژه نوع "آندس" آن، از قبل برای دانشمندان شناخته‌شده است.

به گفتۀ مقام‌های سازمان جهانی صحت، این ویروس در یک کشتی تفریحی شیوع یافته و تاکنون هشت مورد مشکوک ابتلا به آن ثبت شده که از جمله پنج مورد آن تایید شده است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، گفت که اکنون اولویت این سازمان این است که بیماران مبتلا مراقبت لازم را در یافت کنند، مسافران باقی‌مانده در کشتی مصوون باقی مانده و با آنان با عزت رفتار شود و از گسترش بیشتر ویروس جلوگیری شود.

از زمان تازه ترین مورد شیوع، تاکنون سه نفر در اثر ابتلا به هانتاویروس جان باخته‌اند. با این حال، برخی پرسش‌های زیادی در مورد این ویروس تا هنوز بی‌پاسخ مانده است.

سازمان جهانی صحت تایید کرده است که شماری از مسافران پیش از شناسایی شیوع، در جزیرۀ "سنت هلنا" کشتی را ترک کرده و به کشورهای‌شان برگشته‌اند. یکی از آنان، یک مرد سویسی، پس از بازگشت به کشورش بیمار و در شفاخانه بستری شده است.

اکنون نگرانی‌ها درباره ردیابی افرادی افزایش یافته که ممکن است در پروازها یا سفر با این مسافران در تماس بوده باشند.

هانتاویروس معمولاً از طریق تماس با ادرار، لعاب دهان یا فضلۀ جوندگان آلوده به این ویروس منتقل شده و می‌تواند باعث تب شدید و مشکلات خطرناک تنفسی شود.