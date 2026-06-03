سازمان جهانی صحت هشدار داده است که تقریباً ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان در سال ۲۰۲۶ از سوتغذیهٔ حاد رنج خواهد برد.

این سازمان پیش‌بینی کرده که حدود ۹۵ هزار از این کودکان دچار سوتغذیهٔ حاد شدید همراه با اختلاطات طبی خواهند شد که بدون درمان فوری می‌تواند تهدید کنندهٔ زندگی باشد.

سازمان جهانی صحت گفته است که وخامت شرایط اقتصادی، ناامنی غذایی، شیوع مکرر بیماری‌ها، شوک‌های مرتبط با اقلیم و دسترسی محدود به خدمات صحی درمانی، افزایش سوتغذیه را در سراسر افغانستان دامن می‌زند.

این سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که حمایت‌های بشردوستانهٔ مستمر برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در افغانستان ضروری بوده و می‌تواند جان بسیاری از این اطفال را نجات دهد.

ملل متحد می‌افزاید که حدود ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده که از سوتغذیه حاد در افغانستان رنج می‌برند، با خطرات جدی مواجه هستند.

پیش از این برنامۀ جهانی غذا نیز بر ضرورت فراهم آوری فوری مساعدت‌های غذایی به میلیون‌ها نفر به ویژه زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرده و گفته بودکه به دلیل کمبود بودجه برای کمک‌های بشری، به شمار زیاد نیازمندان در افغانستان رسیدگی شده نمی‌تواند.

در کنار مشکلات قبلی، از جمله خشکسالی‌های پیهم، نرخ بلند بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در چند سال گذشته دامنگیر مردم افغانستان بوده است، ملل متحد چند عامل دیگر را نیز زمینه ساز وخامت وضعیت موجود بشری در افغانستان خوانده است.

یکی، درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان است که در ماه‌های گذشته، افزون بر تلفات سنگین جانی و تخریب زیربناها به شمول کلینیک‌های صحی، منجر به بیجا شدن بیش از ۱۰۰هزار نفر در ولایت‌های هم مرز با پاکستان و اختلال در رساندن کمک‌ها به باشندگان ساحات جنگ‌زده شده است. اوچا از افزایش موارد سوتغذیه در کودکان زیر سن پنج سال و زنان باردار در ساحات آسیب‌دیده از حملات نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است.

جاری شدن سیلاب‌های شدید در دو ماه گذشته که ۳۱ ولایت افغانستان را متاثر کرده و منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر، تخریبات شدید زیربناهای زراعتی و آبرسانی شده است، به عنوان عامل دیگر افزایش نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان ذکر شده است.