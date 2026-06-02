هشدار یونیسف از افزایش نیازهای بشری در افغانستان

صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف)، در تازه ترین گزارش خود می‌گوید که این کشور در سال ۲۰۲۶ همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهان مواجه است.

در این گزارش یونیسف که وضعیت حقوق بشری را در افغانستان از اول تا ۳۰ اپریل سال روان به بررسی گرفته آمده است که بحران انسانی موجود در افغانستان ناشی از تشدید تداوم شکنندگی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های اجتماعی به ویژه علیه زنان و دختران بوده است.

یونیسف گفته است که براساس "برنامۀ نیازها و پاسخ بشردوستانۀ افغانستان ۲۰۲۶"، هنوز هم حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان - نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه اند که شامل ۱۱.۶ میلیون کودک می‌شود.

در همین حال، این نهاد گفته است که برای اجرای برنامه های بشردوستانۀ خود در سال ۲۰۲۶، به بودجه حدود ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد که تاکنون تنها ۴۳ درصد آن تامین شده است.

در این گزارش آمده است که تا ماه می ۲۰۲۶، برای بودجۀ طرح پاسخگویی ۱.۷۱ میلیارد دالری ایالات متحده، (که قرار است به ۱۷.۵ میلیون نفر کمک صورت گیرد)، تنها حدود ۱۴ درصد بودجه تامین شده که توانایی ارایه کمک‌های حیاتی را به شدت محدود کرده است.

یونیسف هشدار داده است که تداوم محدودیت‌های دسترسی زنان و دختران به آموزش، اشتغال و زندگی عمومی، آسیب‌پذیری‌ها را بیشتر تشدید می‌کند و دسترسی به صحت، حمایت و فرصت‌های معیشتی را کاهش می‌دهد.

کاهش بودجه و عدم مصوونیت غذایی

در کنار بحران مالی، یونیسف هشدار می‌دهد که عدم مصوونیت غذایی و سوتغذیه همچنان از جدی‌ترین آزمون‌ها به شمار می‌رود. براساس پیشبینی "طبقه بندی یک‌پارچۀ مصوونیت غذایی" حدود ۱۷.۴ میلیون نفر در بخش های از سال ۲۰۲۶ با عدم مصوونیت غذایی حاد (مرحلۀ ۳ یا بالاتر) مواجه خواهد شد و حدود ۴.۷ میلین نفر در وضعیت اضطراری قرار می گیرند.

سازمان‌های کمک‌رسان هشدار می‌دهند که کاهش بودجه کمکی، خشکسالی دراز مدت، بیکاری و کاهش کمک‌های مالی، ظرفیت‌های مقابلۀ خانواده‌ها را با وضعیت موجود بدتر می‌کند.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که قرار است نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از سوءتغذیه حاد رنج ببرند که در ماه اپریل، ۹۴۲ هزار کودک زیر پنج سال به تداوی سوتغذیۀ شدید حاد نیاز داشتند.

در همین حال، نظام صحی افغانستان نیز تحت فشار شدید قرار دارد و به دلیل کمبود بودجه، صدها مرکز صحی یا تعطیل شده یا به صورت نیمه فعال کار می‌کنند.

یونیسف در این گزارش ماهانۀ خود بار دیگر هشدار می‌دهد که این وضعیت دسترسی میلیون‌ها نفر را به ویژه در مناطق روستایی، به خدمات ابتدایی صحی محدود کرده است.

ناامنی‌های مرزی و منطقه‌ای

هم‌زمان با این، ناامنی‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، در کنار تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با بحران شرق‌میانه، وضعیت انسانی را بیش از پیش وخیم ساخته است؛ به گونۀ که تنها بین ماه جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، حدود ۷۶۹ مورد تلفات غیرنظامی ثبت شده که شامل ۳۷۲ کشته ۳۹۷ مجروح است و بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در مناطق شرقی افغانستان از منازل شان بیجا کرده است.

براساس این گزارش سیلاب‌ها و حوادث طبیعی در ماه اپریل ۲۰۲۶ نیز به بحران افزوده و باعث خسارات گسترده در زیربناها، منازل و زمین‌های زراعتی شده است.

یونیسف گفته است که این رویداها دسترس به آب، خدمات صحی و آموزش را در بسیاری مناطق مختل کرده است.

نگرانی‌های حفاظتی

در این گزارش آمده است که نگرانی‌های مربوط به حفاظت همچنان در افغانستان در سطح بالا قرار دارد.

استناد بر این گزارش، خطرات فزایندۀ خشونت مبتنی بر جنسیت، بیش از ۱۴۰۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که آلودگی مناطق مختلف افغانستان به مهمات منفجر ناشده، همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای غیرنظامیان به ویژه کودکان در سراسر افغانستان پنداشته می شود.

طبق گزارش سازمان ملل، نزدیک به ۳ میلیون نفر، حدود ۹۰۰ مرکز آموزشی و بیش از ۲۰۰ مرکز صحی در فاصله یک کیلومتری مناطق آلوده با مهمات منفجرناشده قرار دارند. افغانستان همچنان یکی از بالاترین میزان‌های تلفات ناشی از مهمات انفجاری را در جهان را ثبت می‌کند، به طوری که هر ماه حدود ۵۰ نفر کشته یا زخمی می‌شوند که تقریباً ۸۰ درصد آنان کودکان اند.