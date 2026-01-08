بزرگترین جنبش اعتراضی ایران در سه سال پسین، روز پنجشنبه وارد دوازدهمین روز خود شد. گزارش‌ها و ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی، حاکی از گسترش تجمعات خیابانی و اعتصابات کارگری در شهرهای مختلف ایران است که در مخالفت با حاکمان خودکامۀ اسلام‌گرا دست به اعتراض زده اند.

گزارش‌هایی که توسط سرویس فارسی صدای امریکا بررسی و معتبر تلقی شده‌اند، حاکی از آن است که مظاهره کنندگان به خیابان‌ها آمده و با سردادن شعارها، مردم را به پیوستن به صفوف معترضان در شهرهایی مانند سروستان در ولایت فارس و لاهیجان در ولایت گیلان تشویق کرده‌اند.

گزارش‌ها همچنان حاکی از گسترش اعتصابات کارگری به بخش‌های مختلف ایران به شمول گیلان و قزوین در شمال؛ کردستان، کرمانشاه و ایلام در غرب، بوشهر در جنوب، فارس، اصفهان و مرکزی در مرکز ایران و خراسان رضوی در شمال‌شرق ایران بود.

اعتراضات به تاریخ ۲۸ دسمبر در تهران شعله‌ور شد و در روزهای بعدی به سرتاسر آن‌کشور گسترش یافت.

این اعتراضات با خشم ناشی از وخامت شرایط اقتصادی، از جمله کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول ایران در برابر دالر، تشدید شده است. شعارهای که خواستار تغییر رژیم اند، بخش عمدۀ اعتراضات را تشکیل می‌دهند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه در حساب کاربری فارسی خود در شبکۀ ایکس، ویدیویی از تجمع روز های اخیر هزاران معترض در شهر آبدانان در غرب ایران را به اشتراک گذاشت که برخی از اعتراض کنندگان خریطه‌های برنج را پاره کرده و محتویات آن را به هوا پرتاب می‌کردند.

در پیامی همراه با این ویدیو آمده است: "وقتی قیمت‌ها آن‌قدر بالا تعیین می‌شوند که نه مصرف‌کنندگان توان خرید دارند و نه کشاورزان توان فروش، همه بازنده‌اند. همان‌قدر که این برنج دور ریخته شود، تفاوتی ندارد. امتناع مردم آبدانان از قبول برنج رایگان با وجود افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، یک اقدام قدرتمند از شرافت انسانی و مطالبه جسورانه آزادی است."

در یک پست دیگر صفحۀ فارسی وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است که رییس قوه قضاییه ایران این هفته معترضان را تهدید کرده و "بلافاصله" اعدام‌های بیشتری را به عنوان بخشی از سیاست دیرینه خود برای ارعاب مخالفان رژیم و وادار کردن آنان به سکوت انجام داده است.

در این پیام شبکۀ اجتماعی ایکس آمده است: "با این حال، سرکوب معترضان شکست خورده است. مردم ایران هنوز ایستاده‌اند و همچنان خواهان آزادی، کرامت و عدالت هستند. جهان نظاره‌گر است و ترس نمی‌تواند شجاعت را از بین ببرد."