ترمپ از تشکیل 'بورد صلح' برای نظارت غزه خبر داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، آغاز تطبیق مرحلۀ دوم طرح ۲۰ماده‌ای صلح غزه به هدف پایان بخشیدن به جنگ اسراییل-حماس، را تایید کرده و گفته است که "بورد صلح" برای نظارت از این قلمرو فلسطینی تشکیل شده است.

آغاز مرحلۀ دوم طرح صلح، که بار نخست از سوی استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور ماموریت‌های صلح، این هفته اعلام شد، نشان‌دهنده گذار از آتش‌بس به سمت غیرنظامی‌سازی، حکومت‌داری تکنوکرات و بازسازی غزه است.

ترمپ روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که "بورد صلح تشکیل شده است" و آن را "بزرگ‌ترین و معتبرترین هیاتی" توصیف کرد که به گفتۀ او "تاکنون تشکیل شده است".

رییس جمهور ترمپ همچنان از گروه تروریستی حماس خواست که "به تعهدات خود، از جمله بازگرداندن آخرین جسد به اسراییل، پابند" باشد و نیز خاطرنشان کرد که این گروه می‌تواند "به روش آسان یا به روش دشوار... صلح از طریق قدرت" اطاعت کند.

ویتکاف اوایل این هفته در شبکۀ ایکس به شرح "خلع سلاح سازی افراد غیرمجاز" پرداخت و نگاشت: " ایالات متحده انتظار دارد که حماس به وجایب خود، از جمله بازگرداندن فوری آخرین گروگان فوت شده، کاملاً عمل کند. ناکامی در انجام این کار پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت."

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، اعلام آغاز مرحلۀ دوم صلح غزه را "نمادین" توصیف کرده و گفته است که تشکیل کمیتۀ اداری غزه را "اقدام اعلامی" خوانده است، تا اینکه به گفتۀ وی نشانه‌از از پیشرفت واقعی باشد.

رییس جمهور ترمپ در سپتمبر سال گذشته در حضور بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، در قصر سفید از طرح صلح غزه رونمایی کرد. نتنیاهو ضمن تایید این طرح تاکید کرد که تطبیق آن اسراییل را قادر می‌سازد تا به اهداف جنگی خود در برابر حماس دست یابد.

طرح ایالات متحده خواستار آتش‌بس در مرحلۀ نخست بود که در آن حماس تمام گروگان‌های باقی‌مانده را که قبل و در طول حملۀ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر اسراییل، اسیر گرفته بود، آزاد کند.

این طرح همچنان در مرحلۀ دوم، خواستار خلع سلاح حماس توسط ایتلافی از کشورهای عرب و مسلمان است که این پیشنهاد را تایید کرده اند.