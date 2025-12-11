وزیر خارجه اسراییل: امریکا برای خلع سلاح در غزه به فشار بر حماس ادامه دهد

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه در واشنگتن با همتای اسراییلی خود گیدیون سعار دیدار کرد و طرح صلح رییس جمهور ترمپ برای غزه یکی از موضوعات عمده در اجندای این دیدار آنان بود.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، طی گزارشی در مورد این دیدار گفت که روبیو و سعار " درباره امنیت منطقه‌ ای و تلاش ‌های بشری، از جمله اجرای طرح ۲۰ ماده ‌ای رییس‌ جمهور [ترمپ] در غزه" گفتگو کردند.

پیگت افزود: " رهبران همچنین درباره سوریه و لبنان صحبت کردند و بر تعهد خود برای همکاری نزدیک در جهت رسیدن به صلح و ثبات در شرق میانه تأکید ورزیدند."

بیانیه وزارت امور خارجه اسراییل در مورد این جلسه حاکیست که سعار از روبیو خواسته است تا فشار ایالات متحده بر گروه تروریستی حماس را برای خلع سلاح مطابق با طرحی که رییس جمهور ترمپ در ماه سپتمبر ارایه کرد، حفظ کند.

در بیانیه اسراییل همچنین به نقل از سعار آمده است که اسراییل بر خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن قلمرو فلسطینی غزه اصرار کرد، جایی که این گروه مستقر است.

طرح رییس جمهور ترمپ باعث انفاذ آتش بس دهم اکتوبر شد که به جنگ دو ساله بین اسراییل و حماس که با حمله‌ای حماس به اسراییل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ آغازگردیده بود، پایان داد.

در بیانیه اسراییل آمده است: " سعار تأکید کرد که تلاش‌ ها برای "کمرنگ کردن" تعهد حماس به خلع سلاح نباید پذیرفته شود."

وزارت خارجۀ ایالات متحد به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا برای بیانیۀ ایالات متحده در خصوص این ملاقات، تاهنوز پاسخ نداده است.

سرنوشت حماس نیز در دیدار روز چهارشنبه میان مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، و اسحاق هرتزوگ، رییس جمهور اسراییل، در بیت المقدس مطرح شد. والتز در کنار هرتزوگ در جمع خبرنگاران گفت که حماس "باید از بین برود".

والتز گفت: " رییس جمهور ترمپ تصریح کرده است که این اتفاق به صورت آسان یا مشکل رخ خواهد داد، اما دیگر حماسی وجود نخواهد داشت. و آنچه ما نمی ‌توانیم انجام دهیم، آنچه ما مصمم به اجتناب از آن استیم، چیزی است که من آن را تعریف دیوانگی می ‌نامم: اگر به نحوی به حماس اجازه داده می ‌شود که نجات یابد، آنها خود را دوباره احیا می‌کنند، جامعه بین ‌المللی میلیاردها دالر برای بازسازی مصرف می‌ کند، حماس دوباره حمله می‌ کند و اسرائیل چاره‌ ای جز پاسخ دادن ندارد و ما در اینجا در این چرخه دیوانگی قرار داریم. رییس جمهور و تیم وی مصمم استند که این چرخه را بشکنند و یکی از دلایلی که من اینجا استم، اجرای این امر است."

آقای ترمپ در ۳ دسمبر به خبرنگاران گفت که مرحله دوم طرح صلح او "خیلی زود اتفاق خواهد افتاد".

مرحله اول در ۱۰ اکتوبر با آتش ‌بس فوری و نامحدودی که توسط اسراییل و حماس پذیرفته شد، آغاز شد. این مرحله مستلزم آن است که حماس تمام گروگان‌هایی را که قبل از و در طول حمله ۲۰۲۳ خود در غزه اسیر کرده بود و هنوز در آغاز آتش‌ بس در اسارت داشت، آزاد کند.

از میان آن ۴۸ گروگان، حماس همه را به جز یکی، یعنی ران گویلی، افسر پولیس اسراییلی، که در حمله ۷ اکتوبر کشته و جسدش را به غزه برده بود، آزاد کرده است.

اسراییل ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی را که به دلیل جرایم امنیتی بازداشت کرده بود، آزاد کرد و بقایای صدها فلسطینی کشته شده را در بدل آزادی گروگان‌ها بازگرداند.

به اساس مرحله دوم این طرح، قرار است یک نیروی تثبیت‌ کننده بین‌المللی در نیمی از غزه که هنوز تحت کنترل حماس است، مستقر شود و این گروه را خلع سلاح کند.

حماس درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است. نیروهای اسرائیلی نیمه دیگر غزه را کنترل می ‌کنند .