ملل متحد: پاکستان در سه ماه گذشته بیش از ۱۹ هزار افغان را بازداشت کرده است

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که پاکستان در سه ماه گذشته بیش از ۱۹ هزار مهاجر افغان را بازداشت کرده است.

بر اساس یک گزارش مشترک این دو سازمان که امروز جمعه سوم اپریل نشر شد، از اول جنوری تا ۲۸ مارچ سال جاری میلادی، بیشترین تعداد مهاجران افغان یعنی ۵۸۵۳ نفر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان و کمترین آن یعنی ۶۵ نفر در شهر حافظ آباد ایالت پنجاب توسط مقام های پاکستانی بازداشت شدند. در این گزارش آمده که در طول این سه ماه، در اسلام آباد نزدیک به سه هزار افغان و در شهر کراچی نزدیک به دو هزار افغان بازداشت شده است.

گزارش می افزاید که در طول سه ماه گذشته مجموعاً ۱۷۲ هزار و ۵۴۲ افغان از پاکستان به افغانستان برگشته که از این میان نزدیک به ۱۹ هزار تن آن از پاکستان اخراج شده است.

در همین حال شورای پناهندگان ناروی در مورد وضعیت بیجاشدگان افغان در اثر جنگ بین حکومت طالبان و پاکستان هشدار داد و گفت که این بیجاشدگان در ولسوالی مومند دره ننگرهار حتی به آب و غذا دسترسی ندارند.

یاکوپو کاریدی، رییس دفتر شورای پناهندگان ناروی در افغانستان با نشر ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که در صورت تشدید این جنگ، امکان بیجا شدن افغان های بیشتر از خانه های شان وجود دارد. او خواستار هماهنگی و واکنش فوری به وضعیت این بیجاشدگان شد.

از سوی دیگر، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش دیگر گفته است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۱۵۲ هزار و ۱۰۰ مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته است.

در این گزارش همچنان آمده است که از اول جنوری تا ۳۱ مارچ امسال، ایران ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ افغان را از این کشور اخراج کرده که ۷۹ در صد رقم عودت کنندگان افغان را نشان می دهد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که رقم اخراج مهاجران افغان از ایران در ماه مارچ در مقایسه به ماه قبل آن یعنی فبروری، ۴۰ در صد کاهش را نشان می دهد که ممکن یکی از دلایل آن آغاز عملیات نظامی امریکا و اسراییل علیه رژیم ایران باشد.