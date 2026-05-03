ترمپ: ایران تا هنوز 'هزینه بزرگ و کافی' اعمال خود را نپرداخته است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز شنبه (۲ می) گفت که به زودی پیشنهاد ایران را بررسی می کند.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل همچنان گفته است که به تصور او، پیشنهاد ایران "قابل قبول" نخواهد بود چون به گفته او ایران تا هنوز "هزینه بزرگ و کافی" اعمال خود را در برابر "بشریت و جهان" نپرداخته است.

رییس جمهور ایالات متحده همچنان روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در ایالت فلوریدا، احتمال از سرگیری حملات نظامی بر ایران را رد نکرد و گفت: "خوب، نمی خواهم این را بگویم... یعنی نمی خواهم این را به یک خبرنگار بگویم. [اما] اگر آنان (ایرانی ها) رفتار بد کنند، اگر کاری بدی انجام دهند. اما اکنون خواهیم دید. این قطعاً یک احتمال است که می‌تواند اتفاق بیافتد."

اظهارات رییس جمهور ترمپ در حالی بیان می شود که او روز جمعه در نامه ای که به کانگرس ایالات متحده فرستاد، از پایان خصومت ها با ایران در اثر برقراری آتش بس خبر داد اما افزود که هنوز هم ایران تهدید "بسیار بزرگ" برای ایالات متحده است.

دونالد ترمپ این نامه را در حالی به کانگرس ارسال کرد که برخی قانونگذاران امریکایی بر قصر سفید فشار آورده اند تا هر گونه حمله نظامی بر رژیم ایران پس از ۶۰ روز از آغاز جنگ بین امریکا و ایران، باید با اجازه کانگرس انجام شود.

رییس جمهور ترمپ در ۱۳ اپریل دستور محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز را صادر کرد تا فشار ها بر این کشور به خاطر دست کشیدن از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی افزایش یابد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران گفته است که این محاصره "غیر قابل تحمل" است.