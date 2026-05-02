دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه (اول ماه می) گفت که او از پیشنهاد اخیر ایرانی ها برای مذاکرات برای ختم جنگ در شرق میانه، راضی نیست.

رییس جمهور ترمپ در قصرسفید به خبرنگاران گفت: "ما همین حالا با ایران صحبت کردیم. ببینیم چه می‌شود، اما باید بگویم که من راضی نیستم... آنان باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر، من از آنچه آنان ارایه می‌دهند راضی نیستم."

رییس جمهور در پاسخ به پرسشی که در چه مورد دقیقا راضی نیست گفت که ایرانی‌ها "چیزهای را درخواست می‌کنند که نمی‌توانم موافقت کنم."

رییس جمهور امریکا گفت که رهبری ایران "از هم گسیخته" و "در حال جدل" با یکدیگر است، اما تایید کرد که مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان ادامه دارد.

دونالد ترمپ گفت: "ما اکنون همه کارها را از نظر مذاکره، تلیفونی انجام می‌دهیم. آنها پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما مطمین نیستم که آیا هرگز به آنجا برسند."

پیش از آن، رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه گفت که از ایران تضمین می‌خواهد که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرود، و تعهد کرد که به این رژیم فرصتی برای دستیابی و استفاده از آن ندهد.

رسانۀ دولتی ایران روز جمعه گزارش داد که تهران یک پیشنهاد دیگر را شام پنجشنبه از طریق پاکستان ارسال کرده است.

در همین حال، وزارت مالیۀ ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه صرافی‌های خارجی ایران به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای مختل کردن شریان‌های مالی رژیم ایران که تلاش‌های جنگی آن را حفظ می‌کنند، اعلام کرد.

وزارت مالیۀ امریکا، صرافی‌های ایران را به تسهیل میلیاردها دالر معاملات پولی در هر سال متهم کرد.

این وزارت‌خانه گفت که بخش عمده‌ای از پول جابجا شده توسط این نهادها از فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران در خارج از ایران حاصل می‌شود.

وزارت مالیۀ امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: "از آنجا که ایران در درجه اول فروش نفت خود را به یوان چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش مهمی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که توسط اردوی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن به راحتی قابل استفاده می‌باشند."

در این بیانیۀ وزارت مالیه آمده است: "تحریم‌های امروز، میکانیزم‌های رژیم ایران را برای دریافت پول نفت و سایر کالاها، بیشتر مختل می‌کند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه گفت که اقتصاد ایران به دلیل قدرت محاصره ایالات متحده بر بنادر و مراکز نفتی تهران "در حال فروپاشی" است.

قصر سفید تخمین می‌کند که تهران به دلیل این محاصره آبی، روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر می‌کند.