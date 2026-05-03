دو سرباز امریکایی در مراکش مفقود شد

قوماندانی قوای مسلح ایالات متحده در افریقا (افریکام) از مفقود شدن دو سرباز این کشور خبر داد.

افریکام با نشر اعلامیه ای گفته است که این دو سرباز روز شنبه (۲ می) در جریان تمرینات مشترک نظامی موسوم به "شیر افریقا ۲۰۲۶" از نزدیکی مرکز آموزشی کاپ درا،که در شهر طانطان مراکش موقعیت دارد، مفقود شد.

در اعلامیه افریکام آمده است که عملیات جستجو برای پیدا کردن این سربازان، با همکاری مراکش و سایر جناح های دخیل در این تمرینات مشترک نظامی، از طریق زمین، هوا و اقیانوس ادامه دارد.

"شیر افریقا" بزرگترین تمرینات مشترک نظامی افریکام است که سالانه به هدف تقویت همکاری بین نیرو های امریکایی، اعضای ناتو و برخی کشور های افریقایی برگزار می شود.

این تمرینات امسال از ۲۷ اپریل آغاز شد و تا هشتم ماه می ادامه دارد و در چهار کشور افریقایی – گانا، مراکش، سنیگال و تونس – برگزار می شود.