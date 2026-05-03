ترمپ: تلاش ها برای بیرون کردن کشتی های گیر مانده در تنگه هرمز آغاز می شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که از صبح دوشنبه (۴ می) تلاش های این کشور برای عبور دادن کشتی های گیر مانده در آب های تنگه هرمز آغاز می شود.

آقای ترمپ روز یکشنبه (۳ می) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت که کشور های مختلف جهان که در منازعه شرق میانه دخیل نیستند، از ایالات متحده خواسته اند که در "آزاد ساختن" کشتی های گیر مانده شان در تنگه هرمز کمک کند.

رییس جمهور ترمپ افزود: "برای خیر و صلاح ایران، شرق میانه و ایالات متحده، به این کشور ها گفتیم که کشتی های آنان را با مصؤونیت از این آبراه های محدود شده، هدایت خواهیم کرد، تا آنان بتوانند آزادانه و با توانایی به فعالیت خود ادامه دهند."

دونالد ترمپ در این پیام خود تاکید کرد کشتی های که قرار است تحت نام "پروژه آزادی" از تنگه هرمز خارج شوند، متعلق به کشور های است که به گفته او به هیچ صورت در انکشافات کنونی شرق میانه دخیل نیستد.

رییس جمهور ترمپ گفت که این کشور ها تعهد سپرده که کشتی های شان تا زمانیکه "ساحه برای کشتی رانی مصوون" نشود، دوباره وارد تنگه هرمز نخواهند شد.

رییس جمهور ایالات متحده امریکا افزود که بسیاری کشتی های گیر مانده در تنگه هرمز با کمبود مواد غذایی و سایر نیازمندی ها مواجه اند و گفت: "این یک اقدام بشردوستانه از سوی ایالات متحده، کشور های شرق میانه، و به طور ویژه کشور ایران است."

رییس جمهور ترمپ هشدار داد که اگر در روند بیرون شدن کشتی ها از تنگه هرمز مداخله صورت بگیرد، ایالات متحده با "برخورد قوی" به آن پاسخ خواهد داد.

پیشرفت در مذاکرات با ایران

دونالد ترمپ در این پیام خود همچنان به مذاکرات امریکا با ایران اشاره کرد و گفت: "کاملاً آگاه استم که نمایندگان من در حال گفتگو های بسیار مثبت با کشور ایران اند، و این گفتگو ها می تواند به نتایج بسیار مثبت برای همه بیانجامد."

خوشبینی دونالد ترمپ در مورد مذاکرات با ایران در حالی ابراز می شود که ایران از دریافت پاسخ واشنگتن به پیشنهاد اخیرش خبر داد.

رسانه های ایرانی گزارش داده که ایالات متحده از طریق پاکستان پاسخ خود را به طرح ۱۴ ماده ای تهران ارسال کرده و مقامات ایرانی اکنون سرگرم بررسی پاسخ ایالات متحده اند.

مقام های امریکایی تا هنوز در مورد ارسال پاسخ واشنگتن به طرح تهران چیزی نگفته اند.