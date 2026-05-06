ترمپ: عملیات خشم حماسی به پایان خواهد رسید

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که عملیات خشم حماسی به پایان خواهد رسید.

رییس جمهور ترمپ صبح روز چهارشنبه (۶ می) به وقت واشنگتن با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت: "با فرض اینکه ایران موافقت کند آنچه را که توافق شده است بدهد، که شاید فرض بزرگی باشد، [عملیات] افسانه ای خشم حماسی به پایان خواهد رسید و محاصره بسیار موثر اجازه می دهد که تنگه هرمز به روی همه، از جمله ایران باز باشد."

دونالد ترمپ در این پیام بار دیگر به ایران در مورد عدم توافق با امریکا هشدار داد و افزود: "اگر آنها موافقت نکنند، بمباران آغاز می‌ شود و متاسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود."

رییس جمهور ترمپ پیش از این گفته بود که "پروژه آزادی" در تنگه هرمز را به درخواست پاکستان و به دلیل پیشرفت در مذاکرات با ایران متوقف می کند.

او شام سه شنبه (۵ می) به وقت واشنگتن با نشر پیامی در تروت سوشل گفت که پروژه آزادی به "مدت کوتاهی" متوقف می شود تا دیده شود که آیا توافقنامه ای با ایران "نهایی و امضا" می شود یا خیر.

رییس جمهور ترمپ در این پیام همچنان از "پیشرفت بزرگ" در پیوند به رسیدن به یک توافق "کامل و نهایی" با نمایندگان ایران خبر داد و افزود که هر چند پروژه آزادی در تنگه هرمز متوقف می شود اما محاصره بحری ایران ادامه خواهد داشت.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان که کشورش در حال میانجیگری با امریکا و ایران است، از تصمیم رییس جمهور ترمپ مبنی بر توقف پروژه آزادی در تنگه هرمز استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام بتواند منجر به رسیدن به یک "توافق پایدار" بین امریکا و ایران شود.

شریف افزوده که در کنار پاکستان و برخی دیگر کشور ها، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی نیز از دونالد ترمپ خواسته بود تا پروژه آزادی متوقف شود.

در همین حال، نشریه اکسیوس به نقل از مقامات امریکایی گزارش داده است که مواضع نمایندگان امریکا و ایران در مورد رسیدن به یک "یادداشت یک صفحه ای" برای پایان دادن جنگ نزدیک شده است.