وزیر جنگ امریکا: آتش بس با ایران برقرار است

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا روز سه شنبه (۵ می) به نگرانی ها از پایان یافتن آتش بس بین واشنگتن و تهران پایان داد و گفت که این آتش هنوز برقرار است.

هگسیت در یک نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که با وجود موارد اخیر تبادلۀ آتش بین نظامیان امریکایی و ایرانی در تنگه هرمز، این آتش بس تمام نشده و به گفتۀ او، این تصمیم را رییس جمهور دونالد ترمپ می‌گیرد که کدام موارد نقض آتش بس تلقی شود.

وزیر جنگ ایالات متحده در این نشست خبری بیشتر به شرح "پروژه آزادی" پرداخت که دو روز پیش از سوی رییس جمهور ترمپ اعلام شد. او گفت که پروژۀ آزادی "ماهیت دفاعی" دارد و تنها یک هدف دارد که به گفتۀ او، حفاظت از تردد کشتی‌های تجارتی از حملات ایران می‌باشد.

هگسیت افزود: "نیرو های امریکایی نیازی به ورود به آب‌ها یا حریم هوایی ایران نخواهند داشت. این کار ضروری نیست. ما به دنبال جنگ نیستیم. اما نمی توان به ایران اجازه داد که مانع تردد کشورهای بی‌گناه و کالا‌های آنها در یک آب‌راه بین‌المللی شود."

وزیر جنگ ایالات متحده اضافه کرد که به عنوان بخشی از پروژۀ آزادی در تنگۀ هرمز، صدها کشتی از کشورهای مختلف منتظر اند تا با کمک ایالات متحده در این تنگه تردد کند و گفت که آب‌های بین‌المللی متعلق به همۀ کشورهای جهان است و تنها از ایران نیست.

در این نشست خبری دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که نیرو های نظامی این کشور به منظور تسهیل جریان آزاد تجارت، در تنگه هرمز حضور قابل توجهی ایجاد کرده اند.

کین گفت: "از زمان اعلام آتش بس، ایران ۹ بار بر کشتی‌های تجارتی شلیک کرده و دو کشتی باربری را تصرف کرده است، و آنان بیش از ده بار بر نیرو های امریکایی حمله کرده اند، که همۀ اینها پایین‌تر از سطحی است که باعث شروع مجدد عملیات جنگی بزرگ در این مرحله شود."

در یک انکشاف دیگر، امارات متحدۀ عرب امروز بار دیگر از حملات میزایلی و طیاره‌های بی سرنشین ایرانی بر خاک این کشور خبر داد.

وزارت خارجه امارات متحده عرب، گفته که این حملات منجر به تشدید جدی تنش‌ها می‌شود و تهدید مستقیم به امنیت این کشور است.

با افزایش تنش ها در تنگه هرمز، سازمان ملل متحد ضمن آنکه خواستار بازگشایی این آب‌راه شد، از تلاش برای ایجاد یک دهلیز کمک‌های بشری به منظور جلوگیری از بحران عدم مصونیت غذایی خبر داد.

استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت: "موقف ما همچنان ثابت است که تنگۀ هرمز باید بازگشایی شود. آزادی کشتی‌رانی باید دوباره برقرار شود. باید شاهد بازگشت آنچه باشیم که از قرن‌ها روش معمول بوده است... یعنی قانون عرفی که همان آزادی کشتی‌رانی آزاد در این آب‌ها است."

از سویی هم پاکستان و هند حملات میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران بر تاسیسات نفت امارات متحده عرب در فجیره را محکوم کردند، حملاتی که در اثر آن سه کارگر هندی زخمی شده است.

نرندرا مودی، صدر اعظم هند هدف قرار دادن غیرنظامیان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز همه موضوعات از طریق گفتگو و دپلوماسی شده است.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، که کشورش برای پایان دادن جنگ بین امریکا و ایران میانجیگری می‌کند، ضمن آنکه با امارات متحده عرب اعلام همبستگی کرده است، خواستار حفظ و احترام به آتش بس موجود بین امریکا و ایران شده است.

اما محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران که ریاست هیات مذاکره کنندۀ کشورش را در دور اول مذاکرات با امریکا بر عهده داشت، واشنگتن را به نقض آتش بس متهم کرده و گفته است که وضعیت موجود در تنگه هرمز برای امریکا غیر قابل تحمل شده است.