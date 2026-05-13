آصف: در دشمنی با پاکستان، تفاوتی بین دهلی و کابل وجود ندارد

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان با انتقاد تند از حکومت طالبان گفت که در وضعیت کنونی، فرقی بین دهلی و کابل در دشمنی با پاکستان وجود ندارد.

این مقام پاکستانی روز چهارشنبه (۱۳ می)، در یک سخنرانی در پارلمان پاکستان افزود که امیدوار بود تفاوتی بین دهلی و کابل در پیوند با روابط با اسلام آباد وجود می داشت تا به گفته او، مقامات پاکستانی و طالبان با هم صحبت می کردند و روی توقف فعالیت های دهشت افگنی به توافق می رسیدند.

اما آصف با اشاره به درگیری های مسلحانه سال گذشته بین پاکستان و هند هشدار داد که اسلام آباد اکنون همان کار را که با دهلی جدید کرد، با کابل نیز خواهد کرد. آصف همچنان ادعا کرد که حکومت طالبان، به "ابزار جنگ هندوتوا" یا سیاست برتری جویی هندو ها مبدل شده است.

پیش از این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اتهامات اخیر مقام های پاکستانی را مبنی بر اینکه حمله بر پوسته پولیس بنوی پاکستان در افغانستان طراحی شده بود، رد کرد و آن را بی اساس خواند.

مجاهد روز سه شنبه (۱۲ می) در حساب ایکس اش گفت که حکومت طالبان "راه حل مشکلات" را به جای "اتهام زنی، تهدید و مواضع احساساتی، از راه "تفاهم و احترام متقابل" ممکن می داند.

سخنگوی حکومت طالبان همچنان بار دیگر اتهام اسلام آباد مبنی استفاده خاک افغانستان علیه کشور های دیگر را رد کرد.

وزیر دفاع پاکستان در مورد مذاکرات با طالبان به خاطر رسیدن به یک راه حل برای تنش زدایی بین دو طرف ابراز ناامیدی کرد و افزود که تا اکنون تلاش های میانجیگری سه کشور – قطر، ترکیه و عربستان سعودی – در این مورد بدون نتیجه بوده است.

آصف گفت: "[حکومت طالبان] حاضر نیست که به ما تضمین بدهد که از خاک [افغانستان] هیچ حمله ای علیه پاکستان انجام نخواهد شد."

در همین حال، رانا ثناالله، مشاور سیاسی صدر اعظم پاکستان ادعا کرده است که "هفت تا هشت هزار" نفر در افغانستان مصروف فراگیری "آموزش های دهشت افگنی" است.

این مقام پاکستانی همچنین ادعا کرد که این افراد با "هزینه هند و اسراییل" به خاطر انجام حملات در داخل پاکستان آموزش می بینند.