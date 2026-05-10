کشته شدن ۱۵ منسوب پولیس در خیبر پختوانخوا

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان کشته شدن ۱۵ منسوب پولیس در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا را تایید کرد.

در این حمله که روز شنبه (۹ می) بر یک پوسته پولیس انجام شد، یک مهاجم انتحاری نخست با یک موتر بم بر یک پوسته حمله کرد که در اثر آن، این پوسته تخریب شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زمانیکه سایر نیرو های امنیتی برای نجات افراد گیر مانده در زیر آوار به محل رویداد رسیدند، گروه دیگر از مهاجمان بر نیرو های امنیتی شلیک کردند.

وزیر داخله پاکستان روز یکشنبه (۱۰ می) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را یک "اقدام بزدلانه" خواند و افزود که کشورش در برابر مبارزه با دهشت افگنی متحد است.

گروه کمتر شناخته شده "اتحاد المجاهدین" که یک شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفت.

مقامات در بنو گفته اند که مهاجمان در این حمله از طیاره های بدون سرنشین نیز استفاده کردند. به گفته مقامات محلی، سه منسوب پولیس در این حمله زخمی شده است.

اسلام آباد بار ها حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت از رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است اما مقامات حکومت طالبان ضمن رد این ادعای اسلام آباد، ستیزه جویی در پاکستان را یک مشکل داخلی این کشور خوانده اند.