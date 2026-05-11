حمله بر پوسته پولیس در بنو؛ پاکستان شارژدافیر طالبان را احضار کرد

پاکستان در پیوند به حمله مرگبار اخیر در منطقه بنوی ایالت خیبرپشتونخوا، شارژدافیر طالبان در اسلام آباد را احضار کرد.

وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه (۱۱ می) با نشر اعلامیه ای گفت که شارژدافیر طالبان به دلیل ابراز "مراتب شدید اعتراض" پاکستان در واکنش به حمله روز شنبه بر پوسته پولیس فتح خیل احضار شد.

در این اعلامیه آمده است: "وزارت [خارجه پاکستان] اعلام کرد که تحقیقات مفصل در مورد این حادثه، همراه با شواهد جمع آوری شده و اطلاعات فنی استخباراتی نشان می دهد که این حمله توسط دهشت افگنان ساکن در افغانستان طراحی شده بود."

وزرات خارجه پاکستان همچنان گفته است که به شارژادفیر طالبان "نگرانی عمیق" اسلام آباد در مورد "ادامه استفاده خاک افغانستان برای انجام حملات دهشت افگنی علیه پاکستان" ابراز شد.

اعلامیه افزوده که پاکستان حق پاسخ دادن علیه عاملین این حمله را به خود محفوظ می داند.

اسلام آباد بار ها حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت از رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است اما مقامات حکومت طالبان ضمن رد این ادعای اسلام آباد، ستیزه جویی در پاکستان را یک مشکل داخلی این کشور خوانده اند و تا هنوز در مورد حمله بنو اظهار نظر نکرده اند.

پیش از این، آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان، حکومت طالبان را به حمایت و پناه دادن عاملین حمله بر پوسته پولیس در منطقه بنوی ایالت خیبر پشتونخوا متهم کرد.

زرداری روز یکشنبه (۱۰ می) با نشر اعلامیه ای امروز گفت: "در حالیکه پاکستان مصروف تلاش ها برای آوردن صلح در منطقه و جهان است، دهشت افگنان تحت حمایت هند، از پناهگاه های که رژیم طالبان برای شان فراهم کرده است، غیر نظامیان و ادارات تنفیذ قانونی پاکستان را هدف قرار می دهند."

نتالی بیکر، شارژدافیر سفارت امریکا در اسلام آباد نیز گفته است که از این حمله "عمیقاً متاثر" شده است.

بیکر با نشر اعلامیه ای در حساب ایکس سفارت امریکا در اسلام آباد نگاشته است: "شهروندان پاکستان سزاوار امنیت، صلح، و یک آینده عاری از بلای خشونت های دهشت افگنی استند."

مقامات پاکستانی گفته اند که در حمله بر پوسته پولیس در منطقه بنو ۱۵ منسوب پولیس کشته و چهار نفر دیگر به شمول یک غیر نظامی زخمی شد.

گروه کمتر شناخته شده "اتحاد المجاهدین" که یک شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

مقامات در بنو گفته اند که مهاجمان در این حمله از طیاره های بدون سرنشین نیز استفاده کردند.