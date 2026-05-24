روبیو: جهان تا چند ساعت دیگر شاهد خبر های خوش در مورد تنگه هرمز خواهد بود

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که در مذاکرات پایان جنگ بین امریکا و ایران "پیشرفت قابل توجه" حاصل شده است.

روبیو که برای یک سفر رسمی چهار روزه به هند رفته است، روز یکشنبه (۲۴ می) در دهلی جدید گفت که احتمال دارد تا "چند ساعت آینده، جهان خبر های خوش حد اقل در مورد تنگه هرمز" بشنود.

روبیو از ارایه جزییات بیشتر در مورد پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات امریکا با ایران خودداری کرد و افزود که جزییات بیشتر را دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده اعلام می کند.

وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که "هدف نهایی" واشنگتن از مذاکرات با تهران، مانع شدن ایران از دست یافتن به سلاح اتمی است.

روبیو همچنان سیاست کنونی ایران را در پیوند به تنگه هرمز "غیر قابل قبول" خواند و افزود: "این یک آبراه بین المللی است. [ایرانی ها] مالک آن نیستند. این یک آبراه بین المللی است و کار که آنها در حال حاضر انجام می دهند، اساساً تهدید به نابود کردن کشتی های تجارتی است که از یک آبراه بین المللی استفاده می کنند."

پیش از اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده، دونالد ترمپ نیز از توافق واشنگتن و تهران روی "بخش های زیادی" از یک توافقنامه خبر داد و گفت که دو طرف سرگرم بحث روی "جنبه ها و جزییات نهایی" این توافق استند.

به دنبال اعلام خبر نزدیک شدن امریکا و ایران به یک توافق نهایی، اتحادیه اروپا از پیشرفت در مذاکرات بین دو طرف استقبال کرد.

اورزولا ون درلاین، رییس کمیسیون اروپا روز یکشنبه با نشر پیامی در حساب ایکس اش، ضمن آنکه بر دست نیافتن ایران به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت که توافق بین امریکا و ایران باید "واقعاً منجر به تنش زدایی و بازگشایی تنگه هرمز" شود.

او همچنان افزود که این توافق باید "آزادی کشتی رانی عاری از پرداخت حق العبور" در تنگه هرمز را تضمین کند.

در همین حال، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان که کشورش میزبان دور اول مذاکرات بین امریکا و ایران بود، ابراز امیداوری کرده است تا "به زودی" میزبان دور بعدی مذاکرات بین دو طرف باشد.