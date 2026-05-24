ترمپ: رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به یک رابطه سازنده تر است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که رابطه واشنگتن با تهران "در حال تبدیل شدن به یک رابطه بسیار حرفه ای تر و سازنده تر" است.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه (۲۴ می) با نشر پیامی در حساب تروت سوشل خود در پیوند به انکشافات اخیر در مذاکرات بین امریکا و ایران گفت: "مذاکرات به شیوه منظم و سازنده در حال پیشرفت است، و من به نمایندگان ام اطلاع دادم که برای رسیدن به یک توافق عجله نکنند چون زمان به نفع ما است."

اظهارات دونالد ترمپ پس از آن بیان شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از "پیشرفت قابل توجه" در مذاکرات با ایران خبر داد و گفت که احتمال دارد "تا چند ساعت آینده، جهان شاهد خبر های خوش حد اقل در مورد تنگه هرمز" باشد.

دونالد ترمپ همچنان گفت که محاصره بحری ایران تا "دستیابی، تایید و امضای" توافق بین امریکا و ایران "به قوت خود" باقی خواهد ماند.

رییس جمهور ترمپ در پیوند به نهایی شدن این توافق گفت: "هر دو طرف (امریکا و ایران) باید وقت بگذارند و درست عمل کنند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد!"

دونالد ترمپ بار دیگر خطاب به ایران گفت که این کشور نمی تواند "سلاح یا بم اتمی تولید یا تدارک" کند.

او با انتقاد از توافقنامه هسته ای ایران که در زمان ریاست جمهوری بارک اوباما امضا شد، گفت که این توافقنامه یک "مسیر مستقیم" را برای دست یافتن ایران به سلاح اتمی فراهم کرد.

به گفته دونالد ترمپ، توافق که در حال حاضر امریکا و ایران سرگرم بحث روی آن اند، "دقیقاً بر عکس" توافقنامه هسته ای خواهد بود که در زمان بارک اوباما امضا شد.

دونالد ترمپ در پیام امروزی خود به نحوی در مورد عادی شدن روابط ایران با اسراییل ابراز خوشبینی کرد و گفت: "چه کسی می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران نیز مایل به پیوستن به [توافقات ابراهیم] باشد!"

توافقات ابراهیم به توافقنامه های گفته می شود که برخی کشور های عربی – امارات متحده عرب، بحرین و مراکش – در سال ۲۰۲۰ با اسراییل به هدف عادی سازی روابط با این کشور امضا کردند.