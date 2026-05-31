نتنیاهو دستور پیشروی نظامیان اسراییل را در خاک لبنان صادر کرد

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل به نیرو های نظامی کشورش دستور پیشروی بیشتر را در عمق خاک لبنان صادر کرد.

این تصمیم نتنیاهو با وجود آتش بس که شش هفته پیش با میانجیگری واشنگتن در لبنان برقرار شد، اعلام می شود.

اردوی اسراییل گفته است که نظامیان این کشور در ادامه پیشروی هایش در خاک لبنان، قلعه بوفورت و یک تپه استراتیژیک را در جنوب لبنان تصرف کردند.

قلعه بوفورت که قدامت ۹۰۰ ساله دارد و در لبنان به نام قلعه شقیف یاد می شود، یک روز پس از آن توسط اسراییلی ها تصرف شد که جنگجویان حزب الله، شمال اسراییل را شدیداً بمباران کردند، اقدامیکه منجر به مسدود شدن مکتب ها در برخی مناطق اسراییل شد.

وزارت خارجه فرانسه گفته است که با تشدید تنش ها و خشونت ها در لبنان، پاریس خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد در روز دوشنبه (اول جون) شده است.

اردوی اسراییل پیش از این مناطقی را تا دریای لیطانی در جنوب لبنان در کنترول داشت اما نظامیان اسراییلی اکنون در حال پیشروی به سمت دریای زهرانی، حدود ۱۰ کیلومتر در شمال دریای لیطانی اند.

بنیامین نتنیاهو گفته است که هدف پیشروی اردوی اسراییل در جنوب لبنان "تعمیق و گسترش" کنترول اسراییل بر مکان های است که تحت کنترول گروه حزب الله بود.

مقامات لبنانی می گویند که از آغاز حملات اسراییل بر لبنان در دوم ماه مارچ، بیش از ۳۳۷۰ نفر در لبنان کشته شده است.

به گفته مقامات اسراییلی، در طول این مدت ۲۴ سرباز و چهار غیر نظامی در اسراییل نیز جان خود را از دست داده اند.

حملات اسراییل بر لبنان همچنان بیش از ۱.۲ میلیون لبنانی را از خانه های شان بیجا ساخته در حالیکه حملات راکتی و درون توسط گروه حزب الله، منجر به بیجا شدن ده ها هزار اسراییلی در شمال این کشور شده است.