تشدید حملات اسراییل بر لبنان در آستانه مذاکرات امنیتی واشنگتن

اردوی اسراییل روز پنجشنبه اعلام کرد که در ادامه حملات بر مواضع حزبالله، یک حمله هوایی را بر حومه جنوبی بیروت انجام داده است؛ حملاتی که همزمان با ادامه عملیات نظامی اسراییل در جنوب لبنان و پیش از مذاکرات امنیتی میان مقامهای لبنانی و اسراییلی در واشنگتن صورت میگیرد.
وزارت صحت لبنان گفته است که در حملات تازه اسراییل بر جنوب این کشور، دستکم ۱۶ نفر کشته شدهاند.
اردوی اسراییل با هدفمند خواندن حمله به منطقه "شویفات" در نزدیکی میدان هوایی بینالمللی بیروت، اعلام کرد که جزییات این عملیات را به زودی منتشر میکند.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که در یک حمله طیاره بدون سرنشین اسراییل در جنوب لبنان، دستکم شش عضو یک خانواده، به شمول کودکان، هنگام فرار از بمباران کشته شدند.
پیش از این نیز نیروهای اسراییلی شهر ساحلی صور، چهارمین شهر بزرگ لبنان، را هدف قرار داده بودند.
اردوی اسراییل همچنین اعلام کرده است که یک سرباز این کشور در حمله طیاره بدون سرنشین حزبالله در شمال اسراییل کشته شده است. حزبالله گفته است که چندین حمله را بر نیروها و تانکهای اسراییلی انجام داده که از رودخانه لیتانی عبور کرده و وارد شهر زوطر الشرقیه شده بودند.
اردوی اسراییل روز چهارشنبه تمامی مناطق جنوب دریای زهرانی، در حدود ۴۰ کیلومتری شمال مرز اسراییل با لبنان، را "منطقه جنگی" اعلام کرد و از باشندگان این مناطق خواست تا به شمال این منطقه نقل مکان کنند.
از طرف دیگر، وزارت صحت عامه لبنان گفته است که از آغاز درگیریها در دوم مارچ، دستکم سه هزار و ۲۶۹ نفر در لبنان کشته شدهاند، اما مشخص نکرده که چه تعداد از قربانیان جنگجو بودهاند.
در عین حال، دفتر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، گفته است که از آغاز درگیریها تاکنون، دستکم ۲۳ سرباز اسراییلی و یک قراردادی دفاعی در جنوب لبنان یا نزدیک آن کشته شدهاند. همچنین، دو غیرنظامی در شمال اسراییل جان باختهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که قرار است هیاتهای نظامی لبنان و اسراییل روز جمعه در واشنگتن نخستین مذاکرات مستقیم امنیتی خود را در وزارت دفاع امریکا برگزار کنند. این گفتگوها بخشی از تلاشهای دپلوماتیک امریکا برای کاهش تنشها میان دو طرف عنوان شده است.
تمدید 'وضعیت حفاظتی موقت' برای شهروندان لبنان
همزمان با افزایش تنشها و حملات اسراییل در لبنان، حکومت ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که "وضعیت حفاظتی موقت" یا "تیپیاس" برای هزاران شهروند لبنانی مقیم امریکا تا شش ماه دیگر تمدید میشود.
بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی امریکا، این تصمیم به شهروندان لبنان اجازه میدهد تا حداقل تا ۲۷ نومبر سال جاری به گونه قانونی در ایالات متحده اقامت و کار کنند. به گفته مقامهای امریکایی، حدود ۱۱ هزار شهروند لبنانی تحت پوشش این برنامه قرار دارند.
برنامه "وضعیت حفاظتی موقت" برای شهروندان کشورهایی تطبیق میشود که با جنگ، بحرانهای امنیتی یا حوادث فوقالعاده روبهرو هستند. اداره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، در ماههای اخیر تلاش کرده بود بسیاری از این برنامهها را لغو کند، اما وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که به دلیل ادامه تنشها در لبنان و افزایش درگیریها در منطقه، تصمیمگیری نهایی درباره لغو این وضعیت هنوز انجام نشده است.
