مقام‌های ارشد نظامی اسراییل و لبنان، امروز جمعه در واشنگتن دی‌سی با هم دیدار رو در رو دارند که نخستین دیدار از این نوع پس از آغاز درگیری جدید میان اسراییل و گروه حزب‌الله لبنان است.

این دیدار بخشی از روند دپلوماتیک گسترده به میانجی‌گری ایالات متحده است که شامل سه دور گذشتۀ گفتگوها به سطح سفیران اسراییل و لبنان در واشنگتن دی‌سی نیز شامل آن بود.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که این گفتگوها به هدف پیشبرد "یک توافق جامع صلح و امنیت" میان اسراییل و لبنان است.

همزمان، بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، گفته است که نیروهای اسراییلی روز جمعه دریای لیتانی را در لبنان عبور کرده و به پیشروی در خاک لبنان ادامه می‌دهند.

نتنیاهو همچنان گفته است که نظامیان اسراییلی به عنوان بخشی از اقدام نظامی علیه گروه حزب‌الله به عملیات در بیروت و وادی البقاع ادامه می‌دهند.

دیدار امروز مقام‌های نظامی اسراییل و لبنان در پی یک هفته درگیری شدید میان حزب‌الله و نظامیان اسراییلی، از زمان انعقاد آتش‌بس به تاریخ ۱۶ اپریل است.

اسراییل روز پنجشنبه از کشته شدن علی الحسینی، یک مقام ارشد حزب‌الله در یک حمله در حومۀ جنوبی بیروت خبر داد.

رسانه‌های اسراییلی گزارش داده اند که از زمان استقرار آتش بس در اواسط ماه گذشته، حزب‌الله بیش از یک هزار طیارۀ بی‌سرنشین و راکت را به سمت اسراییل پرتاب کرده است.

در تازه ترین مورد، صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) روز جمعه گفت که در هر ۲۴ ساعت به گونۀ میانگین ۱۱ کودک در لبنان کشته یا زخمی می‌شوند.

وزارت صحت لبنان، بدون تفکیک جنگجویان از غیرنظامیان، اعلام کرده است که از دوم مارچ به اینسو که جنگ میان اسراییل و گروه حزب‌الله لبنان آغاز شده است، کم و بیش ۳۲۶۹ نفر در اثر حملات اسراییل بر لبنان کشته شده اند.

اسراییل نیز از کشته شدن کم از کم ۲۳ نظامی اسراییلی، یک قراردادی نظامی و دو غیرنظامی اسراییلی در حملات حزب‌الله خبر داده است.