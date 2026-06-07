ترمپ: دارایی های ایران پیش از توافق آزاد نمی شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که دارایی های مسدود شده ایران پیش از رسیدن به یک توافق با این کشور، آزاد نخواهد شد.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ان بی سی همچنان گفت که هیچ تحریمی علیه ایران پیش از توافق بین واشنگتن و تهران، لغو نمی شود.

دونالد ترمپ در این مصاحبه که روز یکشنبه (هفتم جون) نشر شد، تاکید کرد که لغو تحریم ها علیه ایران و آزاد ساختن دارایی های مسدود شده این کشور تنها پس از امضای توافق بین واشنگتن و تهران انجام خواهد شد و بستگی به "رفتار و عملی شدن تعهدات" ایران دارد.

پیش از این، رویترز به نقل از یک منبع گزارش داده بود که حکومت امریکا تلاش دارد تا دارایی های مسدود شده ایران را برای بازسازی خسارات ناشی از حملات ایران، به کشور های حوزه خلیج منتقل کند.

محسن رضایی، یکی از افراد نزدیک به رهبر ایران در صحبت با سی ان ان، نیز توافق بین واشنگتن و تهران را مشروط به آزاد ساختن ۲۴ میلیارد دالر دارایی های ایران خوانده بود.

اما رییس جمهور ایالات متحده گفت که واشنگتن و تهران در رسیدن به یک توافق نزدیک شده اند و افزود: "ما بسیار نزدیک استیم. چند نکته (مورد اختلاف) داریم؛ که حتی نکات بزرگ به نظر نمی رسند. آنان (ایرانی ها) این واقعیت را پذیرفته اند که سلاح هسته ای نخواهند داشت."

دونالد ترمپ گفت که او میداند که "تمام مواد هسته ای" ایران در کجا نگهداری می شود و اضافه کرد که اگر واشنگتن و تهران به توافقی دست یابند، یورانیم غنی شده ایران با "تجهیزات" امریکایی از بین برده خواهد شد.

او هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، امریکا از "راه شدیداً نظامی" یورانیم غنی شده ایران را از بین خواهد برد.

دونالد ترمپ در این مصاحبه، مجتبی علی خامنه ای، رهبر جدید ایران را یک شخص "منطقی تر" و "شجاع" توصیف کرد و افزود که خامنه ای در اثر حملات امریکا "شدیداً زخمی" شده است.

این اظهارات دونالد ترمپ در حالی بیان شد که محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان در ملاقات که روز یکشنبه (هفتم جون) در تهران با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران داشت، نامه ای را به عراقچی تحویل داد.

خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داد که این نامه حاوی "پیام ویژه" شهباز شریف، صدر اعظم و عاصم منیر، لوی درستیز عمومی قوای مسلح پاکستان به مجتبی علیه خامنه ای، رهبر ایران است.

پاکستان مذاکرات بین امریکا و ایران را به خاطر رسیدن به یک توافق میانجیگری می کند.