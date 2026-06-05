دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرد که معتقد است اسراییل و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان، پس از گفتگوهایی که او در روزهای اخیر با هر دو طرف داشته است، در مسیر پایان دادن به درگیری طولانی‌مدت خود "پیشرفت" کرده‌اند.

ترمپ روز پنج‌شنبه در قصر سفید، در پاسخ به سوالی درباره رد توافق آتش‌بس اسراییل و لبنان از سوی حزب‌الله، گفت: "آن‌ها این پیشنهاد را رد نکردند. باید بگویم که حزب‌الله با ما تماس گرفت و گفت: چرا درگیری‌ها متوقف نشود؟ فکر می‌کنم به‌زودی شاهد تحولاتی در آنجا خواهیم بود. آن منطقه شرایط خاص خود را دارد، اما در عین حال با ایران نیز در ارتباط است... من درباره این موضوع با بنیامین نتنیاهو صحبت کردم، با طرف لبنانی هم گفتگو داشتم و در واقع با حزب‌الله نیز صحبت کردم. فکر می‌کنم پیشرفت‌هایی حاصل شده است."

ایالات متحده پس از میزبانی چند دور مذاکرات میان سفیران و مقام‌های ارشد نظامی اسراییل و لبنان، از توافق دو طرف به تطبیق آتش‌بس خبر داد.

ترمپ در پیوند به تلاش‌های واشنگتن برای توقف جنگ در لبنان گفت که به اسراییل و حزب‌الله گفته است: "بیایید این موضوع را حل‌وفصل کنیم. این درگیری چند وقت است ادامه دارد؟ ۴۸ سال. به آن‌ها گفتم، این مدت بسیار طولانی است و حل آن هم کار آسانی نیست."

دانیل هالر، رییس دفتر وزارت خارجۀ ایالات متحده، در پایان مذاکرات دو روزه در واشنگتن اعلام کرد که بر اساس توافق روز چهارشنبه میان اسراییل و لبنان، سه طرف بر سر یک شرط اساسی برای آتش‌بس به توافق رسیده‌اند؛ این آتش‌بس منوط به توقف کامل حملات حزب‌الله به اسراییل و خروج نیروهای این گروه از مناطق جنوبی لبنان است.

با این حال، نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله، مفاد این توافق را رد کرده و توقف حملات و خروج حزب‌الله از جنوب لبنان را به‌منزله تسلیم شدن دانسته است. او خلع سلاح شدن گروه حزب‌الله را "ناممکن" خوانده است.

نعیم قاسم همچنین تاکید کرد که کارزار چند دهه‌ای "مقاومت" حزب‌الله علیه اسراییل ادامه خواهد یافت.

ادامۀ درگیری‌ها

با وصف توافق اخیر اسراییل و لبنان، درگیری‌ها و تبادل آتش روز پنجشنبه و جمعه در جنوب لبنان ادامه داشت.

پیش‌تر در روز پنج‌شنبه، اسراییل کتز ، وزیر دفاع اسراییل، اعلام کرد که نیروهای اسراییلی در مناطق جنوبی لبنان که از زمان آغاز آخرین دور درگیری‌ها با حزب‌الله در ماه مارچ در کنترول خود دارند، باقی خواهند ماند.

این درگیری‌ها به گفته حزب‌الله در حمایت از رژیم ایران آغاز شده بود. جمهوری اسلامی حامی اول دولتی تروریزم در جهان شناخته می‌شود.

کتز همچنین گفت که این نیروها به فعالیت در جنوب لبنان ادامه خواهند داد تا از حملات حزب‌الله به جوامع شمالی اسراییل جلوگیری کنند.

دفتر جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، گفت او روز پنج‌شنبه با خبرنگاران دیدار کرد و گفته است مذاکرات با اسراییل "آخرین فرصت برای دستیابی به یک آتش‌بس نهایی و جامع است و در صورت عدم پایبندی، هر طرف مسوولیت پیامدهای آن را بر عهده خواهد داشت."

اردوی اسراییل اعلام کرد که حزب‌الله نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان را با راکت ضدتانک، میزایل و طیارهٔ بی‌سرنشین هدف قرار داد. به گفته اردوی اسراییل، یک راکت ضدتانک به تانکی در شمال رود لیتانی اصابت کرد و یک سرباز اسراییلی کشته شد.

خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد که جنگنده‌های اسراییلی چندین حمله هوایی علیه اهداف حزب‌الله در مناطق مختلف جنوب لبنان انجام دادند که سه نفر را کشت.