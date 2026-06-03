جنگ اسراییل در لبنان؛ ترمپ: نتنیاهو را "دیوانه" خطاب کردم

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه تایید کرد که در یک تماس تیلفونی با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، از ادامه درگیری‌های نظامی این کشور با گروه تروریستی حزب‌الله لبنان ابراز نارضایتی کرده و او را "دیوانه" خطاب کرده است.

ترمپ در گفتگو با پادکست (پاد فورس ون) گفت که از تداوم حملات و تنش‌ها در مرز لبنان و اسراییل ناراحت شده بود. او گفت: "در مقطعی به بی‌بی (نتنیاهو) گفتم باید این وضعیت را متوقف کنیم. باید این درگیری‌ها پایان یابد."

با این حال، رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که روابط شخصی او با نتنیاهو همچنان بسیار خوب است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های پراکنده میان اسراییل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد. اردوی اسراییل اعلام کرده است که دو راکت پرتاب شده از سوی حزب‌الله به سمت خاک اسراییل را رهگیری کرده است. همزمان، منابع امنیتی لبنان از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین(درون) اسراییل در جنوب لبنان و همچنین هدف قرار گرفتن یک موتر در بیروت خبر داده‌اند.

این تحولات تنها یک روز پس از چهارمین دور گفتگوهای غیرمستقیم میان اسراییل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحدهٔ امریکا در واشنگتن رخ داده است.

همچنین، این حملات پس از توافقی نسبی صورت گرفت که رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه از آن خبر داده بود؛ توافقی که بر اساس آن اسراییل متعهد شده بود حملات به حومه جنوبی بیروت را متوقف کند و حزب‌الله نیز حملات فرامرزی علیه اسراییل را متوقف کند.

سفارت لبنان در واشنگتن ضمن تایید این توافق اعلام کرد که این تفاهم به معنای پایان کامل درگیری‌ها نیست.

در همین حال، اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، هشدار داده است که در صورت حمله به مناطق شمالی اسراییل، اردوی این کشور بار دیگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد.

وزارت صحت عامۀ لبنان، بدون تفکیک نظامیان از غیرنظامیان، گفته است که از آغاز درگیری‌ها در دوم مارچ میان اسراییل و گروه حزب‌الله، تاکنون نزدیک ۳۵۰۰ نفر کشته و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیجا و آواره شده‌اند.

در مقابل، اسراییل اعلام کرده است که از آغاز این درگیری‌ها تاکنون ۲۶ سرباز و چهار غیرنظامی اسراییلی در حملات حزب‌الله جان باخته‌اند.