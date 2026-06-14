اسراییل در آستانه امضای توافقنامه امریکا با ایران به لبنان حمله کرد

اردوی اسراییل روز یکشنبه (۱۴ جون) از حمله بر اهداف گروه حزب الله در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت خبر داد.

اردوی اسراییل گفت این حمله پس از آن انجام شد که حزب الله سه راکت را بر مناطق شمالی اسراییل پرتاب کرد، آنچه اردوی اسراییل آنرا نقض "صریح" آتش بس خواند.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، در اثر حمله اردوی اسراییل که یک اپارتمان در آن هدف قرار گرفت، دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده است.

حمله اسراییل بر جنوب بیرون در حالی انجام شد که امریکا و ایران در آستانه امضای توافقنامه ای قرار دارند که جنگ بین دو طرف را پایان می دهد و دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که این توافقنامه روز یکشنبه (۱۴ جون) امضا می شود.

واشنگتن تا اکنون در پیوند به حمله اسراییل بر جنوب بیروت چیزی نگفته است اما محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد تند از این حمله، امریکا را به عدم داشتن "اراده یا توان" اجرای تعهدات اش متهم کرده است.

حملات اسراییل و گروه حزب الله بر یکدیگر در حالی انجام می شود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده هفته گذشته گفت که اسراییل و حزب الله در مسیر پایان دادن به درگیری طولانی‌ مدت خود "پیشرفت" کرده‌ اند.

این در حالیست که حمله هفته گذشته اسراییل بر جنوب بیروت منجر به از سرگیری درگیری ها بین اسراییل و ایران شد.