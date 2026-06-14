ترمپ در واکنش به حمله اسراییل بر بیروت: این حمله نباید انجام میشد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در واکنش به حمله امروز (۱۴ جون) اسراییل بر جنوب بیروت گفت که این حمله نباید انجام میشد.

آقای ترمپ با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت: "حمله امروز صبح بر بیروت، به ویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک استیم، نباید اتفاق می افتاد."

رییس جمهور ترمپ همچنان از حمله اسراییل بر بیروت انتقاد کرد و افزود: "اسراییل حق دارد از خود در برابر تهدید ها دفاع کند، اما حمله ای که [اسراییل] به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی معنی بود، هیچ کس [در اثر آن] آسیب ندید، زخمی یا کشته نشد، و نباید این روند مهم را مختل کند."

اردوی اسراییل روز یکشنبه (۱۴ جون) از حمله بر اهداف گروه حزب الله در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت خبر داد و گفت که این حمله در واکنش به پرتاب سه راکت از سوی حزب الله بر مناطق شمالی اسراییل انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، در اثر حمله اردوی اسراییل که یک اپارتمان در آن هدف قرار گرفت، دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده است.

دونالد ترمپ در پیام تازه اش بار دیگر از اسراییل و حزب الله خواست تا از انجام حملات بر یکدیگر خودداری کنند.

او با اشاره به توافق که قرار است بین واشنگتن و تهران امضا شود، گفت: "ما بسیار نزدیک به یک توافق استیم که صلح را برای منطقه، به شمول لبنان، به ارمغان می آورد و همه طرف ها باید خویشتنداری کنند. اسراییل دیگر نباید به هیچ جای از لبنان حمله کند، اما هیچ طرف دیگر، به شمول حزب الله، نیز نباید حملات دیگر علیه اسراییل انجام دهد. این می تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد – بیایید آن را خراب نکنیم!"

حمله اسراییل بر جنوب بیروت در حالی انجام شد که امریکا و ایران در آستانه امضای توافقنامه ای قرار دارند که جنگ بین دو طرف را پایان می دهد و دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که این توافقنامه روز یکشنبه (۱۴ جون) امضا می شود.

محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد تند از حمله روز یکشنبه اسراییل بر جنوب بیروت، امریکا را به عدم داشتن "اراده یا توان" اجرای تعهدات اش متهم کرده است.

حمله هفته گذشته اسراییل بر جنوب بیروت منجر به از سرگیری درگیری ها بین اسراییل و ایران شد.