ونس مذاکرات بین امریکا و ایران را "تاریخی" خواند

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده آغاز مرحله بعدی مذاکرات بین هیات های امریکایی و ایرانی را در سویس یک "دیدار تاریخی" خواند.

ونس که به خاطر اشتراک در این مذاکرات به سویس رفته است، روز یکشنبه (۲۱ جون) قبل از آغاز این مذاکرات گفت: "برای ترویج صلح و رفاه برای همه... این یک جلسه تاریخی است."

بر اساس ماده سوم تفاهم نامه که روسای جمهور ایالات متحده و ایران هفته گذشته امضا کردند، دو کشور متعهد شده اند که به خاطر رسیدن به یک توافق نهایی، مرحله بعدی مذاکرات را در ظرف ۶۰ روز آغاز کنند.

مرحله بعدی مذاکرات که از آن به عنوان "مذاکرات فنی" نیز یاد می شود، در سویس و با اشتراک شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر – که دور اول مذاکرات را بین امریکا و ایران میانجیگری کردند – آغاز شده است.

معاون رییس جمهور ایالات متحده در پیوند به آینده روابط واشنگتن و تهران گفت: "آنچه رییس جمهور [ترمپ] از ما خواسته است انجام دهیم، باز کردن صفحه جدید برای تغییر روابط ما با مردم ایران است... که به آنها می گوید که اگر رهبری شما حاضر است از بودن عامل بی ثباتی در منطقه دست بردار شود، اگر حاضر است از جاه طلبی های تسلیحات هسته ای در دراز مدت صرفنظر کند، پس ایالات متحده حاضر است که روابط خود با [ایران] را به گونه اساسی تغییر بدهد."

ونس تاکید کرد که رسیدن به صلح "کار آسان" نیست و مستلزم تلاش های زیاد است.

او با اشاره به سطح انتظارات از مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان امریکا و ایران در سویس گفت: "آنچه امروز واقعاً نشان می‌دهد، آغاز یک مذاکره فنی است که قرار نیست هر اختلاف نظر را حل کند، اما به ما اجازه می‌دهد تا به عنوان تیم در کنار هم بنشینیم."