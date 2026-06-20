دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا بعد از ظهر شنبه (۲۰ جون)، در یک پیام شبکۀ تروت سوشیل اعلام کرد که در جریان دورۀ ۶۰ روزۀ آتش‌بس، هیچ‌گونه حق‌العبوری برای تردد کشتی‌ها از تنگۀ هرمز وضع نخواهد شد.

رییس جمهور همچنان افزود که پس از پایان دورۀ ۶۰ روزه نیز حق‌العبور در این آب‌راه استراتیژیک اعمال نخواهد شد، مگر اینکه مذاکرات به توافق نهایی نرسد و ایالات متحده "حق‌العبور را به دلیل خدماتی که به عنوان فرشتۀ نگهبان به کشورهای شرق‌میانه فراهم کرده است، به منظور جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده، اعمال کند."

این اظهارات رییس جمهور ترمپ، در ادامۀ تفاهم‌نامۀ ۶۰ روزه میان امریکا و ایران مطرح شده است؛ تفاهمی که براساس آن تنگۀ هرمز باید برای عبور و مرور کشتی‌های تجارتی، بدون اخذ پول باز بماند و دو طرف در این مدت برای دستیابی به یک توافق جامع‌تر گفتگو کنند.

جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ نیز پیش‌تر گفته بود که دورۀ ۶۰ روزۀ مذاکرات از ۱۸ جون آغاز شده و هدف آن رسیدن به توافق پایدار در بارۀ امنیت منطقه و آیندۀ تنگۀ هرمز است.

با اینحال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز شنبه (۲۰ جون) اعلام کرد تنگۀ هرمز باز است و تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه ادامه دارد.

بر اساس بیانیه سنتکام، ۵۵ کشتی تجارتی در طول روز شنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی محموله را به بازارهای جهانی انتقال داده‌اند.

این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده بود که به دلیل "بدعهدی امریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامۀ پایان جنگ" و همچنین "نقض متداوم آتش‌بس از سوی اسراییل در جنوب لبنان" تنگۀ هرمز بسته خواهد شد.

با این حال، سنتکام گفته است که عبور مصوون از این آب‌راه بین‌المللی همچنان ادامه دارد و نیروهای امریکایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده همچنان به اطلاعیه مرکز مشترک استخبارات بحری اشاره کرده است که عبور مصوون کشتی‌ها از یک مسیر تعیین‌شده را تایید می‌کند.