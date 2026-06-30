حملات پاکستان بر افغانستان؛ گوتیریش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد

در ادامه واکنش ها به حملات هوایی اخیر پاکستان بر افغانستان که منجر به کشتار غیر نظامیان شد، انتونی گوتیریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد بر حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد.

استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۹ جون) در یک نشست خبری گفت: "منشی عمومی سازمان ملل متحد، عمیقاً نگران تازه ترین خشونت ها بین افغانستان و پاکستان است، که منجر به تلفات غیر نظامیان شده است. او خواستار توقف فوری خصومت ها و حفاظت از غیر نظامیان شده است. منشی عمومی [ملل متحد] بار دیگر از طرفین می خواهد که اختلافات شان را از طریق دیپلوماسی حل کنند."

دوجاریک همچنان از حکومت طالبان و پاکستان خواست که در همه حالات، از غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی حفاظت کنند.

این مقام ملل متحد افزود که حملات هوایی اخیر پاکستان بر کنر، پکتیا و پکتیا، افزون بر کشته شدن غیر نظامیان، منجر به بیجا شدن مردم نیز شده است.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به این حملات پاکستان گفته است که انزوای افغانستان در پنج سال اخیر سبب شده تا به گفته او، هیچ کسی به شکایت افغانستان گوش ندهد.

غنی با نشر پیامی در حساب ایکس اش گفت: "مردم ما حق دارند بپرسند امنیتی که از آن به افتخار صحبت می شد کجاست؟ آیا نشانه ای از آن امیدی که وعده داده می شد، دیده می شود؟ چرا کشور از بحرانی به بحران دیگر فرو می رود و آیا راه حلی برای بیرون رفت ازین بحرانها به نظر می رسد؟ چرا نقض پیهم حاکمیت ملی کشور ما گویی هیچ ربطی به جهان نه دارد؟ و مهمتر از همه چرا عوامل این حالت و حقایق نهفته با ملت شریک نه می شود؟ منافع ملی در کجای این گیرودار ها قرار دارند؟ و آیا فیصله ها بر مبنای منافع ملی صورت می گیرند یا برای تامین بقای یک شبکه و یک حلقه محدود؟"

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در پیوند به تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی پاکستان، ابراز "ناراحتی" کرد و با نشر پیامی در حساب ایکس اش گفت: "به نگرانی های امنیتی پاکستان باید مطابق با قوانین بین المللی رسیدگی شود. من خواستار خویشتنداری، حفاظت از غیر نظامیان و پاسخگویی استم."

واشنگتن تا اکنون در مورد حملات هوایی اخیر پاکستان چیزی نگفته است اما وزارت خارجه ایالات متحده در گذشته در پاسخ به پرسش صدای امریکا در پیوند به حملات هوایی پاکستان بر افغانستان گفته بود که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات دهشت افگنان حمایت می کند.

سازمان ملل متحد و حکومت طالبان گفته اند که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر کنر، پکتیا و پکتیکا، غیر نظامیان، به شمول کودکان و زنان، کشته و زخمی شده اند، اما اسلام آباد ادعا دارد که در این حملات مراکز و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان هدف قرار گرفت.

دهلی جدید که رقیب دیرینه اسلام آباد است و اخیراً روابط نزدیک با حکومت طالبان ایجاد کرده است، حملات هوایی پاکستان بر کنر، پکتیا و پکتیکا را محکوم کرد.

وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه ای، این حملات پاکستان را "اقدام آشکار تجاوز کارانه" و "تجاوز به حاکمیت افغانستان و تهدید مستقیم به صلح و ثبات در منطقه" خواند.

اتحادیه اروپا ضمن آنکه خواستار "تنش زدایی فوری و خویشتنداری" شد، تلفات غیر نظامیان را در اثر حملات هوایی پاکستان تایید کرد و خواستار "حفاظت کامل" از غیر نظامیان شده است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این حملات پاکستان را "نقض جدی تمامیت ارضی" افغانستان خواند و با اشاره به ادعای پاکستان که در این حملات "دهشت افگنان" هدف قرار گرفته است، گفت که هیچ نگرانی امنیتی نمی تواند، کشته و زخمی شدن غیر نظامیان را توجیه کند.