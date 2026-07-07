دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در حاشیهٔ نشست سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در ترکیه، در دیدار دوجانبه با رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، از روابط نزدیک خود با اردوغان تمجید کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر ترکیه و تصمیم‌گیری دربارۀ فروش جنگنده‌های "اف-۳۵" است.

ترمپ در آغاز این دیدار، روابط خود با اردوغان را "بسیار ویژه" توصیف کرد و گفت: "ما دوستان بسیار خوبی استیم." او افزود: "همواره میان ما هماهنگی خوبی وجود داشته و رابطه بسیار خاصی داشته‌ایم. "

رییس‌جمهور ترمپ گفت که دو طرف در این دیدار درباره تجارت، همکاری‌های نظامی و ایران گفتگو خواهد کرد.

موضوع فروش جنگنده‌های اف-۳۵ یکی از محورهای اصلی این دیدار بود. اردوغان ابراز امیدواری کرد که امریکا به تعهدات پیشین خود در این زمینه عمل کند.

او گفت: "من باور دارم که رییس‌جمهور ترمپ در این زمینه وعده‌ای داده است و امیدواریم این وعده در آینده به گونه عملی تحقق یابد. رییس‌جمهور ترمپ همواره به تعهدات خود پایبند بوده است. "

ترمپ نیز در پاسخ به پرسشی درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه گفت: "این تصمیمی است که اتخاذ خواهیم کرد. ما رابطه بسیار خوبی داریم. "

رییس‌جمهور امریکا همچنین درباره فروش و نگهداری تجهیزات نظامی به ترکیه گفت که واشنگتن مسوولیت دارد از تجهیزاتی که به متحدانش می‌فروشد پشتیبانی کند.

او گفت: "فکر می‌کنم ما مکلف استیم در زمینه نگهداری و ارتقای انجن طیاره‌ها کمک کنیم. وقتی از ما طیاره می‌خرند، نمی‌توانیم بگوییم اگر انجن نیاز به تعمیر داشت، کمکی نخواهیم کرد. "

ترمپ همچنین از تصمیم دولت خود برای لغو تحریم‌های امریکا علیه ترکیه خبر داد.

او گفت: "ما تحریم‌ها را برخواهیم داشت. زمان انجام این کار فرا رسیده است".

این تحریم‌ها در چارچوب قانون "مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها" (CAATSA) پس از خرید سیستم دفاع راکتی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، وضع شده بود.

در بخش دیگری از این دیدار، ترمپ درباره جنگ اوکراین نیز سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلوماتیک به پایان این جنگ منجر شود.

او گفت: "فکر می‌کنم اتفاقی رخ خواهد داد. با ولادیمیر پوتین صحبت بسیار خوبی داشتم و هر دو طرف اکنون می‌خواهند این جنگ، پایان یابد. "

رییس‌جمهور ایالات متحده همچنین از نقش اردوغان در برخی تلاش‌های دپلوماتیک قدردانی کرد و گفت روابط شخصی میان رهبران می‌تواند در حل بحران‌های بین‌المللی موثر باشد.