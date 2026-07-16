رباب فاطمه رسماً به حیث رییس یوناما تعیین شد

انتونی گوتیریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد رباب فاطمه، یک دپلومات بنگلهدیشی را به حیث نمایندۀ ویژۀ جدید خود برای افغانستان تعیین کرد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۵ جولای با نشر اعلامیهای گفت که رباب فاطمه ریاست هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) را نیز بر عهده خواهد داشت.
در این اعلامیه، منشی عمومی ملل متحد از روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ پیشین خود در امور افغانستان به خاطر خدماتاش در این کشور سپاسگزاری کرده است.
پست ریاست یوناما و نمایندگی ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از کناره گیری اوتنبایووا برای ماه ها خالی بود، آنچه انتقاد اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد به شمول ایالات متحده را برانگیخته بود.
از رباب فاطمه، نمایندۀ ویژۀ جدید منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان به حیث یکی از دپلوماتهای سابقهدار یاد میشود که تجربه گسترده در نهادهای داخلی و بینالمللی دارد.
فاطمه پیش از این به حیث سفیر و نمایندۀ دایمی بنگلهدیش در سازمان ملل متحد، سفیر این کشور در جاپان، و رییس عمومی یکی از بخشهای وزارت خارجۀ بنگلهدیش کار کرده است.
فاطمه همچنان انجام وظیفه در ماموریتهای دپلوماتیک بنگلهدیش در نیویارک، ژنیو و بیجینگ را نیز در سابقۀ کاری خود دارد.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد ضمن استقبال از تعیین فاطمه به حیث رییس یوناما، گفت که از "حضور قوی، موثر و بیطرفانۀ سازمان ملل متحد" در افغانستان حمایت میکند.
فایق با نشر اعلامیهای در واکنش به تعیین فاطمه افزود: "ما اطمینان داریم که یوناما تحت رهبری ایشان، مسوولیتهای خود را به گونۀ اصول محور، بیطرفانه و موثر ادامه خواهد داد؛ از جمله از طریق تسهیل تعاملات سیاسی معنادار، حمایت از یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت افغانها، تقویت گفتگو و همکاریهای منطقهای، حمایت از هماهنگی کمکهای بشردوستانه، حمایت از حفاظت از غیرنظامیان، نظارت و گزارشدهی دربارۀ وضعیت حقوق بشر، و دادخواهی برای اعاده و حفاظت از حقوق و آزادیهای اساسی تمامی شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و دختران."
حکومت طالبان تا هنوز در مورد گماشته شدن رباب فاطمه به حیث رییس یوناما و نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان چیزی نگفته است.
گروه