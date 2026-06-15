ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای یک سال دیگر تمدید شد.

هر پنج عضو دایمی و ده عضو دوره‌ای شورای امنیت با اکثریت آرا به حمایت از قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما رای مثبت دادند. قطعنامۀ جدید که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد به درخواست برخی اعضای شورای امنیت به شمول ایالات متحده آن را ترتیب داده است، خواستار بازنگری استراتیژیک برای بهبود کارآیی یوناما شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال، به درخواست شماری از اعضای این شورا، به ویژه ایالات متحده برای بازنگری ساختاری، کارآیی و توانایی یوناما برای اجرای وظیفه در شرایط کنونی افغانستان، خلاف رویۀ معمول، ماموریت یوناما را برای سه ماه تمدید کرد، در گذشته معمول بود که ماموریت این نهاد برای یک سال تمدید می‌شد.

ایالات متحده، یوناما را پرهزینه‌ترین ماموریت ویژۀ سیاسی ملل متحد دانسته و نیز گفته است که عملکردهای طالبان، به شمول ممانعت آن گروه از ورود کارمندان زن در تاسیسات ملل متحد در سرتاسر افغانستان، سدی را سر راه فعالیت‌های یوناما در افغانستان ایجاد کرده است و از اینرو باید در مورد ساختار، توانایی و کارآیی این نهاد بازنگری شود.

بر اساس این قطعنامه که پیش نویس آن را چین تهیه کرده است و پس از رایگیری امروز در شورای امنیت، ماموریت یوناما تا تاریخ ۱۷ جون سال ۲۰۲۷ تمدید شد.

جنیفر لوسیتا، نمایندۀ جایگزین ایالات متحدۀ امریکا در امور ویژۀ سیاسی در سازمان ملل متحد، کارکرد یوناما به ویژه گزارش‌دهی این نهاد را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تمجید کرد و آن را اساس تصمیم‌گیری های شورای امنیت در مورد افغانستان خواند. او از حکومت طالبان خواست که به تعهدات بین‌المللی افغانستان پابند بماند.

لوسیتا گفت: "طالبان باید به تعهدات خود در زمینۀ مبارزه با تروریزم عمل کنند، به تعهدات بین‌المللی افغانستان احترام گذاشته و دپلوماسی گروگان‌گیری و سواستفاده های غیر از حقوق بشری زنان و دختران را متوقف کنند. افزون بر این طالبان باید همه محدودیت‌هایی را حذف کنند که به مردم افغانستان آسیب می‌رساند. "

خانم لوسیتا همچنان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید به تلاش‌های خود برای صلح، امنیت و ثبات در افغانستان ادامه دهد. نمایندۀ ایالات متحده در این نشست خواستار معرفی فوری نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان شد و نیز تاکید کرد که ایالات متحده مشتاقانه منتظر بازنگری استراتیژیک ماموریت یوناما است.

نمایندۀ کولمبیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، از نصیر احمد فایق، به عنوان نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد یاد کرد و از وی برای شرکت در این نشست دعوت کرد.

نمایندۀ چین ضمن حمایت از تداوم ماموریت یوناما، به خاطر ممنوعیت طالبان بر کار زنان به ویژه در ادارات ملل متحد و امدادرسان ابراز نگرانی کرد. نمایندۀ چین خواستار تامین حقوق برابر زنان به ویژه در زمینۀ آموزش و کار و سایر عرصه‌های اجتماعی شد. او گفت که طالبان باید حکومت همه شمول را شکل داده و رویکرد معتدلانه را در پیش گیرند.

نمایندۀ روسیه از تصویب قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما حمایت و استقبال کرد. او گفت که بازنگری استراتیژیک ماموریت یوناما باید پاسخگوی نیازمندی مردم افغانستان باشد.

به همین ترتیب اکثر نمایندگان سایر کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد، نیز ماموریت یوناما را در افغانستان مهم و حیاتی شمرده و به امدادرسانی به مردم افغانستان و نیز تامین حقوق زنان و دختران در آن کشور به ویژه حق آموزش و کار تاکید کردند.