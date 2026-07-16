روبیو: حملات تروریستی چپ افراطی در امریکا افزایش یافته است

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که میزان حملات تروریستی توسط جریان‌های چپ افراطی در داخل این کشور، به شکل بی سابقه ای بلند رفته است.

روبیو این اظهارات را امروز پنجشنبه ۱۶ جولای در مقر وزارت خارجه ایالات متحده در نشستی که زیر عنوان مبارزه با ظهور مجدد دهشت افگنی سیاسی و با اشتراک وزرای برخی کشور های جهان برگزار شد، بیان کرد.

روبیو چندین تلاش برای ترور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده را به جریان های چپ افراطی ربط داد و گفت که چارلی کرک، فعال سیاسی محافظه کار و از حامیان دونالد ترمپ، توسط جریان چپ افراطی ترور شد.

وزیر خارجه ایالات متحده، چپ افراطی را یک پدیده شیطانی خواند و با تاکید بر مبارزه با آن گفت: "امروز با موج جدیدی از این شر قدیمی روبرو استیم. اینجا در ایالات متحده، میزان حملات و طرح های دهشت افگنی جریان های چپ، به سطحی افزایش یافته که در دهه های گذشته بی سابقه بوده است."

روبیو افزود که استراتیژی ایالات متحده در مبارزه با دهشت افگنی تا اندازه زیاد موفق بوده است، اما به گفته او، این استراتیژی یک "نقطه کور" داشت و آن نادیده گرفتن یا عدم پرداختن به خشونت از سوی جریان های چپگرا بود.

وزیر خارجه ایالات متحده افزود: "[دهشت افگنی چپ افراطی] همیشه بر نفرت، و از همه مهمتر، نفرت از خود تمدن، استوار بوده است. این یک شورش بدترین ها در برابر بهترین ها است، یک شورش ضعیفان و بزدلان علیه قدرتمندان و خوبان است. این، توسط کسانی پیش برده می شود که نمی توانند بسازند، نمی توانند خلق کنند، نمی توانند چیز های بزرگی انجام دهند. و به خاطر بی کفایتی خود، با تلاش برای نابود کردن کسانی که قادر به انجام این کار ها استند، از جهان انتقام می گیرند."

وزارت ​خارجه ایالات متحده گفته است که در نشست امروز، واشنگتن کشور های اشتراک کننده را به اتخاذ اقدامات مشترک و قویتر برای مبارزه با جریان های چپ افراطی، تشویق خواهد کرد.